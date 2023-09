„Kein Weg zurück“: Letzter Akt im Bruder-Drama zwischen Prinz Harry und Prinz William

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Prinz Harry war in London, erneut gab es keine Aussprache mit Bruder Prinz William. Der Bruderkrieg gipfelt nach der Eskalation nun im großen Schweigen. Experten wissen, was das bedeutet.

London – Prinz Harry (39) und Meghan Markle (42) waren bei den Invictus Games in Deutschland, als der Herzog von Sussex am 15. September seinen 39. Geburtstag feierte. Die ganze Merkur-Arena in Düsseldorf sang wie aus einer Kehle zum Geburtstag ein Ständchen, von Seiten der Royals kam – zumindest über die offiziellen Kanäle – nur großes Schweigen. Es scheint, als gehöre der zweitgeborene Sohn König Charles III. (74) nicht mehr zur Familie. Er hat sich schließlich eigentlich nur als Royal verabschiedet, nicht als Bruder, Sohn oder Schwager.

„Prinz William hat sein Leben weitergeführt, und ich denke, Prinz Harry auch“

Noch nie schien insbesondere der Bruder-Zwist so festgefahren wie jetzt. Dass das so kommen würde, vermutete die britische Royal-Expertin, Journalistin und Fernsehmoderatorin Jennie Bond (73) schon länger. „Für die Brüder gibt es keinen Weg zurück. Es ist aussichtslos“, erklärte die 73-Jährige gegenüber der Zeitung The Sun. Sie erkennt sogar einen neuen Gipfel im Verhalten der einst innigen Brüder. Sie erklärt: „William ist so tief verletzt, dass er Harry wahrscheinlich die meiste Zeit einfach aus seinem Gedächtnis löscht. Er hat sein Leben weitergelebt, und Harry wohl auch.“

Prügel, Drogen, Poolparty: Prinz Harrys Eskapaden in Bildern Fotostrecke ansehen

Seit Prinz Harry Meghan kennengelernt hat, sie gemeinsam den Royals im Jahr 2020 den Rücken kehrten und seitdem nur Ärger in Form von anklagenden Interviews, Rassismus-Vorwürfen, Aufarbeitungsbüchern, die kaum ein gutes Haar an den Royals lassen und Schuldzuweisungen in Form einer Netflix-Serie über den Atlantik schwappt, hat sich der Zusammenhalt der Brüder ins Gegenteil verkehrt. Jegliche Versöhnungsversuche scheiterten bislang. Doch während der König seinen Sohn zumindest sicher angerufen hat oder ihm eine SMS hat zukommen lassen, ist bei William der Zug abgefahren.

Jennie Bond sieht in einem Auszug aus „Spare“ die Liebe Harrys zu seiner Familie Bond erinnert sich wie folgt an eine Szene aus Harrys Buch, die sie in etwa so wiedergibt: „Es gibt einen Punkt in seinem Buch, an dem er über die Beerdigung der Queen spricht und wie er seinen Vater und seinen Bruder ansah und sich an all die Momente erinnerte, in denen die Familie zusammenkam – die Beerdigung des Herzogs von Edinburgh, seine eigene Hochzeit – und dann sprach er über die im Gegensatz zu diesen außerordentlichen Zusammenkünften ,normalen‘ Begegnungen, wie die jährlich stattfindenden Ostergottesdienste oder Weihnachten. Bei der Erinnerung daran habe er sich eine Träne wegwischen müssen.“ Die Darstellung der Erinnerung ist für die Expertin ein untrügliches Zeichen für Harrys Familienliebe.

Prinz Harry war beim Volk beliebt und geachtet: „Das gefiel ihm in gewisser Weise“

„Aufgrund dieser festgefahrenen Positionen und der Tatsache, dass Harry das Vereinigte Königreich besucht hat, ohne dass einer der beiden, soweit wir wissen, einen Finger gerührt hat, um anzurufen, eine SMS zu schreiben oder sich zu treffen, kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass sie die Kluft in nächster Zeit überwinden werden“, so Bond, die seit 14 Jahren als BBC-Reporterin der Royals arbeitet und einen tiefen Einblick hinter die Palast-Kulissen hat.

Prinz William tilgt die Gedanken an seinen Bruder Prinz Harry. Nach den Jahren der Eskalation folgt nun das große Schweigen. „Jeder macht weiter“, sagt die Expertin. (Fotomontage). © Jacob King/dpa & Kirsty O‘connor/dpa

Prinz Harry sei ein Familienmensch, sagt die Expertin weiter. Szenen, die der Prinz in seinen Memoiren „Spare“ beschrieben hat, bestätigen sie in dieser Annahme. „Für mich ist das ein zweifelsfreier Beweis dafür, dass ihm die Familie wirklich am Herzen liegt und dass er die Familiengemeinschaft vermisst.“ Obwohl er in die USA gezogen ist, um mit Meghan und ihren kleinen Kindern Prinz Archie (4) und Prinzessin Lilibet (2) ein neues Leben zu beginnen, vermutet Bond, dass Harry das Vereinigte Königreich wahrscheinlich immer noch vermissen dürfte.

Sie sagt: „Abgesehen von der Familie gab es einmal eine echte Zuneigung zu Harry. Er war beim britischen Volk so beliebt und das gefiel ihm in gewisser Weise.“ Die Öffentlichkeit gab ihm das Gefühl der Akzeptanz, auch wenn er selbst der Meinung war, in etwas hineingeboren zu sein, für das er nicht geeignet sei. Verwendete Quellen: thesun.co.uk, dailymail.co.uk