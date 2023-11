„Bulle von Tölz“ wird 70: Ottfried Fischer spricht über seinen Gesundheitszustand

Seinen 70. Geburtstag feierte Ottfried Fischer in einer entspannten Runde im Münchner Augustiner-Keller. Dabei gab der Kabarettist auch ein Gesundheits-Update.

München – Viele Jahre lang war Ottfried Fischer (70) eine echte Institution im Fernsehen. Millionen Zuschauer schalteten ein, wenn der Schauspieler als „Bulle von Tölz“ und „Pfarrer Braun“ Mordfälle löste. Doch auch als Kabarettist feierte Fischer große Erfolge, unter anderem mit der Sendung „Ottis Schlachthof“, in der Nachwuchstalente die Chance hatten, sich auf der Bühne zu beweisen.

Ottfried Fischer widmet seiner Frau Simone liebevolle Worte

2008 machte der Publikumsliebling dann traurige Nachrichten öffentlich: Er ist an Parkinson erkrankt. Mittlerweile ist Fischer auf einen Rollstuhl angewiesen und hat sich von seiner Kabarettisten-Karriere verabschiedet. Am Dienstag (7. November) feierte Ottfried Fischer seinen 70. Geburtstag. Dazu lud er Freunde und Familie in den Münchner Augustiner-Keller ein.

Zu Gast waren unter anderem Schauspielerin Michaela May (71) mit ihrem Mann Bernd Schadewald (72), Fußball-Legende Paul Breitner (72), Kabarettist Hannes Ringlstetter (53) und der frühere Münchner Oberbürgermeister Christian Ude (76). Natürlich durften auch Ottfried Fischers Tochter Lara (32) und seine Frau Simone nicht fehlen.

Ottfried Fischer äußert sich zu seinem Gesundheitszustand

Beim Gespräch über seine Herzensdame fing das Geburtstagskind sofort zu strahlen an. „Sie ist mein ganzes Glück, besonders in der Malaise der Krankheit. Man kann sagen, Simone ist mein Schutzengel“, schwärmte Fischer gegenüber Bild. Mittlerweile ist er seit 25 Jahren mit Simone liiert, seit drei Jahren ist das Paar verheiratet. „Ich habe Otti heute mich geschenkt. Und mindestens noch mal 25 Jahre Liebe“, verriet die Blondine.

Ottfried Fischer feierte am 7. November seinen 70. Geburtstag, doch das schönste Geschenk machte ihm das Leben: seine Ehefrau Simone © Spöttel Picture/Imago

Doch Hand aufs Herz – wie geht es dem TV-Star wirklich? „Ich hatte kürzlich wieder Corona, obwohl ich eigentlich immun gespritzt bin. Ich bin noch nicht wieder so ganz auf dem Damm“, offenbart Ottfried Fischer. Können die Fans denn darauf hoffen, ihn noch einmal auf der großen Bühne zu erleben? „Von Katja Ebstein gibt es ja diesen wunderbaren Song ‚Wunder gibt es immer wieder‘. Aber in diesem Fall müsste schon ein ganz großes Wunder passieren!“, so Fischer.

Verwendete Quellen: Bild.de