Von „wirst immer jünger“ bis „tolles Outfit“: Frauke Ludowig im Pyjama lässt Fan-Herzen höher schlagen

Moderatorin Frauke Ludowig ist bekannt für ihren makellosen Stil. Auf Instagram zeigt sie sich jetzt in einem besonderen Pyjama-Outfit. Fans und Follower reagieren begeistert.

Köln – RTL-Moderatorin Frauke Ludowig (59) ist wohl unzweifelhaft eines der bekanntesten TV-Gesichter Deutschlands. Beinahe täglich berichtet sie für „RTL Exclusiv“ über das Leben der Reichen und Schönen. Dabei ist die 59-Jährige selbst stets perfekt gestylt, und punktet mit ihren oftmals so eleganten Outfits.

„So ein cooler Look“: Frauke Ludowig begeistert Fans im Pyjama

Jetzt hat sich Ludowig ihren fast 360.000 Followern auf Instagram in einem ganz besonderen Trend-Look gezeigt. Ein neuer Post vom Montag (18. September 2023) zeigt sie in einem weiß-blauen Pyjama, bestehend aus Crop-Oberteil und einer Schlaghose. Dazu kombinierte Ludowig weiße Sneaker. „Guten Morgen! Euch allen einen super Start in die Woche!“, schreibt die Moderatorin zu ihrem stylishen Instagram-Beitrag.

Ludowigs Fans und Follower geraten angesichts des trendigen Looks der Promi-Journalistin ganz aus dem Häuschen. Von TV-Kolleginnen wie Birgit Schrowange (65) oder Elena Bruhn (44) gibt es ein Herzchen. „Wow tolles Outfit“, kommentiert ein User das stylishe Pyjama-Outfit. „So ein cooler Look“, findet ein Weiterer. Von einer dritten Person gibt es in den Kommentarspalten ein noch lieberes Kompliment. „Du wirst immer jünger“, steht dort geschrieben.

Zuletzt leistete sich das RTL-Gesicht allerdings einen Fashion-Fauxpas. Während einer TV-Show platzte Frauke Ludowig das Kleid. Verwendete Quellen: Instagram/ fraukeludowig_official