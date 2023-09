Wo sind Charlène und Kate? Albert von Monaco und Prinz William fliegen allein nach New York

Von: Susanne Kröber

Teilen

Seit Tagen absolviert Fürst Albert einen wahren Termin-Marathon – doch von Charlène von Monaco fehlt dabei jede Spur. Und auch Kate Middleton und Prinz William gehen aktuell getrennte Wege. Was steckt dahinter?

New York – Sie wirkten wie im zweiten Frühling, doch nach zahlreichen Veranstaltungen, bei denen Albert (65) und Charlène von Monaco (45) sich gemeinsam im Turtel-Modus zeigten, scheint im Felsenstaat der Alltag wieder eingekehrt zu sein. Vorbei der Jacht-Urlaub mit den Zwillingen Jacques und Gabriella (beide 8), vorbei die Küsschen beim Charity-Golfturnier und Besuche beim Rugbyspiel. Momentan sind Charlène und Albert auf Solopfaden unterwegs – genau wie Prinz William (41) und Kate Middleton (41).

Solo-Trip von Fürst Albert und Prinz William: Von Charlène und Kate trennen sie tausende Kilometer

Eigentlich sollten Charlène und Albert von Monaco vergangenes Wochenende zusammen nach Südafrika fliegen, um dort die „Water Bike Challenge“ von Charlènes Stiftung zu unterstützen. Doch entgegen der Ankündigung kreuzte die gebürtige Südafrikanerin alleine beim Wettkampf auf. Albert hingegen feierte lieber mit seiner Ex-Geliebten Nicole Coste (51) auf dem Oktoberfest. Einen Tag später tuschelte er dann bei der Rugby-Weltmeisterschaft in Nizza mit Prinzessin Akiko von Japan (41) auf der Tribüne, dabei sind Sportveranstaltungen doch sonst die gemeinsame Leidenschaft von ihm und Ehefrau Charlène.

Glamour, Tränen, Konflikte: Die bewegte Beziehung von Charlène und Albert von Monaco in Bildern Fotostrecke ansehen

Nächster Stopp für Fürst Albert: New York. Wie der monegassische Palast verkündete, nahm Albert II. dort an der 78. Generalversammlung der Vereinten Nationen teil. Ebenfalls vor Ort war Prinz William. Beide Royals setzen sich vehement für den Umweltschutz ein, Prinz William rief deshalb 2020 den Earthshot-Preis ins Leben. Beim Earthshot-Preis-Gipfel in New York wurden jetzt die 15 Finalisten bekannt gegeben, in Anwesenheit von William und Fürst Albert, die sich intensiv austauschten. Doch wo steckten bei diesem wichtigen Termin eigentlich Kate Middleton und Charlène von Monaco?

Der Earthshot-Preis The Earthshot-Preis wurde 2020 von Prinz William und David Attenborough (97) ins Leben gerufen. Er wird jedes Jahr an fünf Gewinner für ihre Beiträge zum Umweltschutz verliehen. Er wurde erstmals im Jahr 2021 vergeben und soll jährlich bis 2030 laufen. Jeder Gewinner erhält einen Zuschuss von 1 Million Pfund, um seine Umweltarbeit fortzusetzen. Der Preis hat dadurch in den USA bedeutend an Präsenz gewonnen. Die ehemalige Premierministerin Neuseelands Jacinda Ardern (43) sowie die ehemalige UN-Klimachefin Christiana Figueres (67), die eine führende Rolle beim Pariser Abkommen spielte, stehen hinter Prinz William. Earthshot-Finalist Sebastian Groh (34) von SolShare bringt es laut Telegraph auf den Punkt: „Plötzlich kommt Bill Gates an Ihrem Produkt vorbei und sagt: ‚Das ist interessant.‘“ Er sei überrascht gewesen von der Anziehungskraft der Royals insbesondere in den USA. Die Vergabe der Preise findet 2023 in Singapur statt

Ohne Charlène und Kate: Albert II. und Prinz William widmen sich ihren Herzensprojekten alleine

Für Monacos Zwillinge hat gerade erst die Schule wieder angefangen, Jacques und Gabriella besuchen jetzt die dritte Klasse, müssen sich aber an eine Neuerung gewöhnen, wie Charlène von Monaco verriet. Und auch Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) drücken wieder die Schulbank. Mitreisen können die Nachwuchs-Royals also nicht, so könnte die Kinderbetreuung Charlènes und Kates Abwesenheit erklären. Im vergangenen Jahr hatten jedoch beide ihre Ehemänner trotz schulpflichtiger Kinder noch auf einem USA-Trip begleitet.

In New York unterhielt sich Fürst Albert (links) beim Earthshot-Preis-Gipfel angeregt mit Prinz William, Charlène von Monaco hatte er zu Hause gelassen. (Fotomontage) © IMAGO ABACAPRESS

Prinzessin Kate nahm allerdings auch ohne ihren William Termine wahr. Beim Besuch der Wohltätigkeitsorganisation „Streets of Growth“ in London zog Kate Middleton mit der angesagten Trendfrisur 2023, dem Butterfly-Cut, und gekleidet in einem camelfarbenen Hosenanzug von Roland Mouret, alle Blicke auf sich. Fans befürchten jetzt allerdings schon, dass sie auf einen eigentlich fest eingeplanten großen Auftritt des britischen Thronfolgerpaares verzichten müssen. Am 7. November findet in Singapur die Preisverleihung des Earthshot-Preises statt. „Es wird nicht angenommen, dass Kate ihn begleitet“, verkündete The Telegraph, ohne jedoch konkrete Gründe zu nennen. Verwendete Quellen: Instagram, telegraph.co.uk