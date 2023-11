Geheime Sprachnachricht aufgetaucht: Hat Yvonne Woelke das Drama um Iris und Peter Klein lange geplant?

Von: Elena Rothammer

Teilen

Yvonne Woelke geriet dank Affäre-Gerüchten mit Peter Klein in die Schlagzeilen. Nun nimmt sie an „Das große Promi-Büßen“ teil. Dort wird die Blondine mit einer aufgetauchten Sprachnachricht konfrontiert, die sie in keinem guten Licht dastehen lässt.

Berlin – Als Yvonne Woelke (41) und Peter Klein (56) Anfang des Jahres als Dschungelcamp-Begleitungen in Australien waren, kamen plötzlich Gerüchte um eine Affäre der beiden auf. Iris Klein (56) warf den beiden öffentlich vor, ein falsches Spiel zu spielen und trennte sich von ihrem Mann. Dank des Skandals ist Yvonne Woelke nun in der Öffentlichkeit und heizt die Spekulationen um sie und Klein immer wieder selbst an. Bei „Das große Promi-Büßen“ wird sie jetzt damit konfrontiert – und kommt dank einer Sprachnachricht ins Schleudern.

Olivia Jones enthüllt Sprachnachricht: Hat Yvonne Woelke das Peter-Drama von langer Hand geplant?

Nachdem Iris Klein bereits gedroht hat, schlüpfrige Details über Yvonne Woelke auszugraben, wird diese bei „Das große Promi-Büßen“ demnächst von Olivia Jones (53) in die Mangel genommen. Auf Instagram tauchte bereits ein Clip des Gesprächs auf. „Ich habe mich lange gefragt bei dieser Causa Klein – was ist da wirklich passiert? Genau wie Millionen unfreiwilliger Zuschauer. Und was überhaupt das Motiv ist“, leitet Olivia Jones die „Runde der Schande“ ein.

„Seit über 20 Jahren versuchst du inzwischen, berühmt zu werden. [...] Aber du hast es bis vor kurzem nicht in den Fokus der Öffentlichkeit geschafft. Du warst immer das Plus 1, immer nur die Begleitperson von den Prominenten im Hintergrund“, fasst Olivia Jones zusammen und enthüllt dann, dass sie einst eine Sprachnachricht von Yvonne Woelke bekommen hat. Die Memo stammt aus dem Jahr 2022, als Wolke als Dschungelcamp-Begleitung von Janina Youssefian (40) in Australien war.

Nach anfänglichem Zögern stimmt Yvonne Wolke zu, dass die Sprachnachricht abgespielt werden soll. „Hallo Olivia, ich bin es, Yvonne. Sehr gerne würde ich auch in den Dschungel gehen, aber bevor ich in den Dschungel gehe, möchte ich zu euch in die Show ‚Die Stunde danach‘. Ich würde mich so freuen, wenn ich noch irgendwie die Chance hätte, dabei zu sein. Weil man redet immer von den Stars, aber von den Begleitern irgendwie nie, hm.“

So reagiert Yvonne Woelke auf die Sprachnachricht bei „Das große Promi-Büßen“

Die Ereignisse Anfang 2023 erscheinen damit in einem ganz anderen Licht. Auch Woelkes Reaktion wirft Fragen auf. Sie kontert lediglich: „Ich habe so viel Scheiße gefressen, da möchte ich auch mal ein bisschen was Positives abhaben, ganz ehrlich.“ Hat sie die gesamte Geschichte mit Peter Klein also schon lange geplant?

Die Kommentare unter dem Post, der von Julian F. M. Stoeckel (36) geteilt wurde, zeigen, wie fassungslos die Zuschauer sind. Selbst Djamila Rowe (56), die Yvonne Woelke Anfang des Jahres mit in den Dschungel genommen hatte, hinterließ nur ein staunendes Emoji. Ihre erlangte Reichweite nutzte Yvonne Woelke zuletzt, um sich mit zahlreichen Promis anzulegen – wie etwa mit Oliver Pocher (45). Verwendete Quellen: Instagram; ProSieben / Joyn / „Das große Promi-Büßen“