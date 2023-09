Kurt Krömer macht beim LOL-Weihnnachtsspecial mit – „ich liebs jetzt schon“

Von: Jana Stäbener

Der Komiker enthüllt auf Instagram, dass er einer der Kandidaten beim Last-One-Laughing-XMas-Special ist. Amazon Prime stellt „schon mal den Glühwein heiß“.

Schon vor Wochen teaserte Michael Bully Herbig an, dass es als kleinen Vorgeschmack auf die 5. Staffel von „Last One Laughing“ (LOL) dieses Jahr ein „XMas Special“ der Comedy-Serie geben wird. Nun stehen die weihnachtlichen Kandidaten dieses LOL-Specials fest. Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind altbekannte Gesichter aus vorherigen Staffeln – einer von ihnen der Komiker Kurt Krömer, der auch im Film „Trauzeugen“ zu sehen sein wird.

Im Dezember 2023 gibt es das LOL-Weihnachtsspecial zu sehen – mit Komiker Kurt Krömer. © Screenshot Instagram Story @kurt_kroemer_berlin

Künstlername Kurt Krömer Bürgerlicher Name Alexander Bojcan Geburtsdatum 20. November 1974 Geburts-/ Wohnort Berlin Beruf Komiker, Schauspieler und Autor Größe 1,94 Meter Bücher Ein Ausflug nach wohin eigentlich keiner will: Zu Besuch in Afghanistan (2013), Du darfst nicht alles glauben, was du denkst (2022) Podcast Feelings (Spotify) TV-Formate (Auswahl) Die Kurt Krömer Show, Chez Krömer, LOL: Last One Laughing

Kurt Krömer ist beim LOL-Weihnachtsspecial dabei

Am Mittwochabend, 13. September 2023, teilt Kurt Krömer ein Video zum LOL-Weihnachtsspecial auf Instagram, in dem „Bully“ Herbig sich und die Teilnehmer aus der Selfie-Perspektive filmt. Zuerst zu sehen ist Rick Kavanian, wie er mit einem Glas Sekt vor einem großzügig geschmückten Weihnachtsbaum steht. „Ich bin schon seit letztem Jahr hier und ich habe Michelle [Hunziger] mitgebracht“, sagt er in die Kamera. Die schwenkt danach zu Anke Engelke, Bastian Pastewka, Carolin Kebekus und Teddy Teclebrhan.



„Und die hier, die wollen nicht erkannt werden“, sagt „Bully“ über Martina Hill und Kurt Krömer , die sich ein rot verpacktes Geschenk vors Gesicht halten. Als Hill das Paket herunternimmt, schreit Krömer „Martinaaaa?!“. „JAAA!?“, ruft die. „Achso, da biste ja“, witzelt der Berliner, der für seinen Podcast „Feelings“, in dem Krömer mit prominenten Gästen spricht, den Deutschen Podcast Preis gewonnen hat.

LOL-XMas-Special im Dezember 2023 auf Amazon zu sehen

„Ich lieb’s jetzt schon. Hoffe, deine Waschbärallergie ist besser geworden“, kommentiert eine Userin unter Kurt Krömers Instagram-Reel. Auch in seiner Story teilte der 48-Jährige ein Selfie der LOL-XMas-Special-Kandidaten. „Anke, Teddy, Kurt und Bastian. Das wird mich so brechen“, ist sich eine andere Person sicher. „Ach, wat is das herrlich... Fast alle meine Helden zusammen“, freut sich ein anderer User.



Auch Amazon Prime Video lässt es sich nicht nehmen, unter dem Instagram-Post des Komikers zu kommentieren. „Ach Kurt, wird das schööön! Wir stellen schon mal den Glühwein heiß“, schreibt das Unternehmen. Wann genau das LOL-Weihnachtsspecial zu sehen sein wird, bleibt vorerst geheim. Wahrscheinlich ist der Dezember 2023. Laut Bild-Zeitung, die Krömer im Vergleich mit der Bibel „effektiver“ findet, soll das Special am 22. Dezember erscheinen.

