Ist das das Liebes-Outing? Peter Klein und Yvonne Woelke überraschen im Partner-Kostüm

Teilen

Peter Klein und Yvonne Woelke heizen die Gerüchte um sich mit abgesprochenen Halloween-Kostümen weiter an. Sagt der Partner-Look etwas über ihren Beziehungsstatus aus?

Berlin - Sind Yvonne Woelke (41) und Peter Klein (56) ein Paar oder sind sie es nicht? Diese Frage ist für viele Fans der gepflegten Reality-TV-Unterhaltung nun schon seit fast einem Jahr die Frage aller Fragen.

Auf Halloween-Party: Yvonne Woelke und Peter Klein erscheinen im Partner-Kostüm

Die Gerüchte um eine Beziehung zwischen Yvonne Woelke und Peter Klein halten sich. Auf einer Halloween-Party haben sich die zwei nun sogar in ein Partner-Kostüm geschmissen: Zu Denise (33) und Henning (33) Mertens Gruselparty in Berlin gingen Yvonne Woelke und Peter Klein als Engelchen und Teufelchen. Klein erschien in einem schwarzen Anzug mit roten Flammen-Details, rot geschminktem Gesicht und kleinen Hörnern. Woelke kam als schwarzes Engelchen mit Heiligenschein und Flügeln.

Die Rollen waren scheinbar entsprechend ihrer Rollen in der Öffentlichkeit verteilt: Peter Klein, der schon öffentlich zugegeben hatte, sich in die Schauspielerin verguckt zu haben, ging als Teufelchen. Und Yvonne Woelke, die noch immer abstreitet, mit Peter mehr als eine Freundschaft zu pflegen, als Engelchen.

Partner-Outfit auch Pärchen-Offenbarung? Yvonne Woelke und Peter Klein klären Beziehungsstatus auf

Dass die Kostüme abgesprochen waren, geben beide offen zu: „Ja, eigentlich schon, du bist der Teufel wie immer und ich ein Engelchen“, sagt Woelke gegenüber RTL. Das sieht Peter Klein allerdings anders und neckt: „Vertauschte Rollen.“ Bei ihrem Beziehungsstatus sind sich die zwei dafür einig. „Best Friends“, lautet Woelkes Antwort. Und ihr „bester Freund“ bestätigt: „Egal wie oft ihr fragt, da wird sich im Moment noch nichts dran ändern.“ Im Moment noch nicht? So eine schwammige Aussage wird die Nachfragen aber eher nicht mindern ...

Peter Klein und Yvonne Woelke tauchen auf einer Halloween-Party im Partner-Kostüm auf – outen sie sich damit auch als Liebespaar? © Imago/ Gartner (Fotomontage)

Anfang des Jahres sorgten Woelke und Klein am Rande des Dschungelcamps für einen handfesten Skandal. Peter Kleins Ehefrau Iris Klein (56) warf ihrem Mann öffentlich vor, mit Woelke fremdgegangen zu sein und trennte sich. Einen Seitensprung stritten beide ab – dass er Gefühle für Woelke habe, gab Peter Klein aber zu. Zuletzt hatten die beiden des Öfteren gemeinsame TV-Auftritte, etwa bei „Wettkampf in 4 Wänden“. In der RTL-Show teilte Yvonne Woelke auch gegen Peter Kleins Ex Iris aus. Verwendete Quellen: RTL