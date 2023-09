TV-Koch Johann Lafer kam wegen Gerhard Schröder zu spät zur Geburt seines Sohnes

Von: Diane Kofer

Teilen

Johann Lafer bewirtete Gerhard Schröder in seinem Restaurant „Stromburg“. Deswegen verpasste er 2001 die Geburt seines Sohnes. © Imago/ Reichwein, SNA (Fotomontage)

Johann Lafer ist als Koch- und Restaurant-Inhaber ein Perfektionist. Genau darunter hatte sein Familienleben zu leiden. Der TV-Star verpasste die Geburt seines Sohnes – schuld war Gerhard Schröder.

Guldental – Johann Lafer (66) ist durch zahlreiche Kochsendungen bekannt. Der gebürtige Österreicher hat sich mit seinen Künsten am Herd in die Herzen vieler Fans geschlichen. Hinter seinem Erfolg steckt aber viel Arbeit und vor allem viel Verzicht. Das Privatleben des TV-Stars litt vor allem in der Zeit, in der er noch sein eigenes Restaurant „Stromburg“ führte. Wegen eines berühmten Gastes verpasste er sogar die Geburt seines Sohnes.

„Wegen Gerhard Schröder kam ich zu spät“: Johann Lafer erreichte Klinik erst nach Geburt des Sohnes

Am 27. September 2023 feiert Johann Lafer seinen 66. Geburtstag. Zu diesem Anlass schaut er auf seine Karriere und auf viele private Erlebnisse und Meilensteine zurück. Dabei gibt es im Leben des Kochbuchautors gute und weniger gute Momente. Während er seine eigene Kindheit und die Beziehung zu seinen Eltern eher kritisch sieht, schwärmt er im Bild-Interview von seiner Familie und seinen Kindern. Allerdings hatten die es nicht immer leicht mit dem TV-Koch. Seine Karriere stand dem Familienleben oft im Weg.

Der Fernsehstar führte bis vor einigen Jahren das Restaurant „Stromburg“ – und genau dort sollte immer alles in bester Ordnung sein. Für seine Gäste stellte Johann Lafer das Familienleben oft hinten an. Eine Entscheidung bereut er aber bis heute: Für seine Arbeit im Lokal verpasste der Koch die Geburt seines Kindes. Denn vor allem um berühmte Gäste kümmerte sich der Chef stets höchstpersönlich.

Sophia Thomalla bis Mariella Ahrens: Diese Stars hatten schon Rollen bei „Der Bergdoktor“ Fotostrecke ansehen

„Wegen Gerhard Schröder kam ich zu spät zur Geburt meines Sohnes in die Uniklinik. Er war Gast in der ,Stromburg’. Ich wollte, dass alles perfekt ist und blieb im Restaurant. Als ich dann völlig verspätet im Krankenhaus in Frankfurt ankam, hat mir der Professor unseren Jungen schon in den Arm gelegt“, erinnert sich Johann Lafer an das Erlebnis von 2001. Heute weiß er: Er hätte früher oft anders handeln sollen. „Manche Momente hätte ich nicht aufschieben sollen“, stellt er klar.

Johann Lafer: Gastronom, TV-Koch, Buchautor und Podcaster Seit Ende 2020 produziert Johann Lafer einen eigenen Podcast – in jeder Folge gibt es dabei nicht nur leckere Rezepte: Der Österreicher begrüßt auch immer wieder einen Promigast. Neben Günther Jauch, Adel Tawil oder Barbara Schöneberger war auch schon Kochkollege Tim Mälzer zu Gast. Reiner Calmund, der am 20. Juli 2023 dabei war, hat wie sein Gastgeber in den vergangenen Jahren einige Kilo abgenommen.

Druck mittlerweile raus: Johann Lafer hat gelernt, nicht an sich selbst zu zweifeln

Trotz alldem ist dem 66-Jährigen nichts wichtiger als die Familie. Vor allem, weil er sich selbst oft von seinen Eltern ungeliebt gefühlt hat, möchte er seinem eigenen Nachwuchs ein besseres Gefühl geben. „Ich hatte immer Angst, dass es unseren Kindern ähnlich geht. Es ist zumindest nicht so, dass sich unsere Kinder ungeliebt fühlen. Ich merke keine Ansätze, dass es so ist“, gibt er im Interview preis.

Mittlerweile habe er auch gelernt, mit Druck und Selbstzweifeln umzugehen. Heute kann er deshalb auch mal entspannen. „Einfach mal in die Sonne legen, das habe ich früher nicht gemacht. Der permanente Druck ist inzwischen nicht mehr da“, stellt er klar. Der „Lafer! Lichter! Lecker!“-Star nimmt sich auch mehr Zeit für sich und seine Gesundheit – und vor allem auch für Sport und Ernährung. In sechs Monaten hat Johann Lafer zehn Kilo abgenommen – und jetzt seinen Speck-Weg-Plan verraten. Verwendete Quellen: Bild