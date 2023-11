Betrunken am Steuer: Jenny Elvers meldet sich nach 1,7-Promille-Fahrt zu Wort

Jenny Elvers hatte ihre Alkoholsucht angeblich überwunden. Jetzt wurde der TV-Star jedoch alkoholisiert im Straßenverkehr erwischt.

Jenny Elvers hatte ihre Alkoholsucht angeblich überwunden. Jetzt wurde der TV-Star jedoch alkoholisiert im Straßenverkehr erwischt.

Hamburg – Eigentlich schien Jenny Elvers (51) immer besser mit ihrem Alkoholproblem zurechtzukommen. Das Model hatte seine Sucht nach einem betrunkenen TV-Auftritt im Jahr 2012 öffentlich gemacht und sich in eine Entzugsklinik begeben. In den letzten Jahren war das Trinken für sie deshalb eher ein Thema aus der Vergangenheit. Jetzt wurde Elvers jedoch erneut mit 1,7 Promille Alkohol im Blut am Steuer erwischt. Der TV-Star sei auf dem Weg von Hamburg nach Berlin gewesen, als Polizeibeamte auf Elvers’ auffällig geparkten Wagen aufmerksam wurden.

Jenny Elvers gibt zu, dass sie einen Alkoholrückfall erlitten hat

Gegenüber BILD bestätigt Jenny Elvers den Vorfall. „Ich habe an diesem einen Tag Alkohol getrunken. In Kombination mit den Medikamenten das Schlimmste, was ich hätte tun können“, erzählt die 51-Jährige reumütig im Gespräch mit „Bild“. Grundsätzlich habe sie ihr Suchtproblem überwunden, dennoch gebe es immer wieder Momente, in denen sie nur schwer ohne Alkohol zurechtkomme. „Ich bin eigentlich medikamentös gut eingestellt. Dennoch gibt es immer wieder Phasen, in denen ich traurig bin und merke: Ich muss aufpassen“, fügt sie hinzu.

Dass sie sich mit Promille im Blut hinters Steuer gesetzt hat, bereut Jenny Elvers zutiefst. Die Alkoholfahrt begründet sie im Interview damit, dass sie ihren Berliner Arzt aufsuchen wollte, um Hilfe zu erhalten. Außerdem sollte ihr Sohn Paul (22) nichts von ihrem Rückfall mitbekommen. „Es war dieser eine Tag, an dem ich rückfällig wurde. Es tut mir unendlich leid, auch wegen meines Sohnes“, erklärt Elvers weiter und betont: „Ich bin dankbar, dass niemand zu Schaden kam.“

Apropos: Jenny Elvers will nun auch politische Verantwortung übernehmen. Die Schauspielerin hat angekündigt, der CDU beizutreten und hat auch schon ein großes Ziel vor Augen. Verwendete Quellen: t-online.de & bild.de