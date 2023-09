„Wollte mich nicht trennen“: Amira und Oliver Pocher verraten Details zum Liebes-Aus

Nach monatelangen Spekulationen gaben Amira und Oliver Pocher in ihrer neuesten Podcast-Folge ihre Trennung bekannt. Dabei kam auch ans Licht, wer die Beziehung beenden wollte.

Update vom 31. August 2023, 20 Uhr: In den vergangenen Monaten hatten Amira (30) und Oliver Pocher (45) in ihrem Podcast bereits öfter über ihre Eheprobleme gesprochen. Nun nutzten die beiden die neueste Episode von „Die Pochers!“ auch, um ihre Trennung öffentlich zu machen. Dabei verriet der Comedian einige Einzelheiten zum Liebes-Aus: „Ich wollte mich nicht trennen. Aber jetzt ist die Situation so wie sie ist. Und dann muss man sie jetzt annehmen und muss gucken, wie es weitergeht“, gab der Komiker offen zu.

In der neuesten Episode ihres Podcasts gaben Amira und Oliver Pocher ihre Trennung bekannt. Dabei verriet der Komiker auch, wer die Beziehung beenden wollte. © IMAGO / Panama Pictures & IMAGO / STAR-MEDIA & IMAGO / Andreas Gora

Amira und Oliver Pocher wollen die neuen Umstände jetzt erst einmal auf sich zukommen lassen. „Ich hab auch ehrlich gesagt, gar keinen Bock, jetzt so Glückskeksfloskeln rauszuhauen und zu sagen: Ja, wir bleiben immer verbunden und so und so. Das finde ich ja anstrengend“, hält sich der 45-Jährige bedeckt.

Erstmeldung vom 31. August 2023, 14 Uhr: Köln – Amira (30) und Oliver Pocher (45) machten vor einigen Monaten ihre Eheprobleme publik. In ihrem wöchentlichen Podcast „Die Pochers!“ sprachen die Eltern zweier Söhne ganz offen über ihre Krise. In den vergangenen Monaten kämpfte das Paar um ihre Liebe. Doch nach sieben Jahren Beziehung und vier Ehejahren verkündete das einstige Traum-TV-Paar nun in ihrem Podcast ihre Trennung.

Nach Ehekrise folgt die Trennung: Amira und Oliver Pocher kein Liebespaar mehr

Für Fans der Pochers kommt die Nachricht der Trennung nicht sonderlich überraschend. So trug Amira Pocher schon seit geraumer Zeit nicht mehr ihren Ehering und war viel ohne ihren Ehemann Oliver Pocher unterwegs. Dennoch betonte Amira Pocher in der Live-RTL-Sendung Punkt 8: „Wir werden immer ein Team sein, egal, wie es aus- oder weitergeht.“

Doch in der neuen Folge ihres Podcast (ab Donnerstag, den 31. August, um 20 Uhr zu hören) sprechen die Pochers ihre Trennung an. Nachdem Oliver und Amira über die Zwillinge Lisa und Lena (21) sprechen, die fortan weniger gemeinsam auftreten wollen, platzt es aus dem Comedian heraus, wie zuerst bild.de berichtete: „Trennung ist doch ein schönes Stichwort.“ Amira reagiert etwas erstaunt: „Das ist jetzt die Überleitung?“ Laut Oliver Pocher wollte sich Amira im Podcast mitteilen, auch wenn sie die Überleitung als „hart“ betitelte.

Alle Infos zu Amira Pocher Amira Pocher wurde 1992 als Amira Aly in Klagenfurth am Wörthersee als Tochter einer Österreicherin und eines Ägypters geboren. Sie arbeitete zunächst als Hairstylistin und Visagistin, bis sie 2014 nach Deutschland zog. Im Jahr 2016 lernte sie Comedian und Entertainer Oliver Pocher über die Dating-App „Tinder“ kennen. 2019 heiratete das Paar. Gemeinsam haben sie zwei Söhne, die 2019 und 2020 auf die Welt kamen. Anfang 2020 trat Amira Pocher das erste Mal - an der Seite ihres Mannes – in einer TV-Sendung auf. Seither folgten diverse Auftritte. Im April 2020 starteten die Pochers ihren Podcast namens „Die Pochers hier!“. 2022 nahm Amira Pocher an der 15. Staffel der RTL-Tanz-Show „Let‘s Dance“ teil. Mit ihrem Tanzpartner Massimo Sinató (42) belegte sie den 4. Platz.

Amira Pocher spricht im Podcast die Trennung von Oliver Pocher aus

Doch dann erklärte die gebürtige Österreicherin: „Wir dachten uns, dass wir das hier, auf diesem Wege, wahrscheinlich am besten sagen können: Wir sind getrennt. Das war‘s“.

Oliver Pocher hakte noch einmal nach und wollte wissen, was Amira noch erzählen möchte. Die 30-Jährige spricht, wie auch schon im Live-RTL-Interview an, dass die beiden für ihre Kinder ein Team bleiben wollen: „Hoffentlich kriegen wir das hin und werden weiterhin ein Team sein. Wir sind für euch weiterhin als Podcast-Team da, privat nicht mehr. Außer, dass wir natürlich Eltern von wundervollen Kindern sind.“

Alles aus und vorbei: Oliver und Amira Pocher haben sich getrennt. © IMAGO/Sven Simon; IMAGO/STAR-MEDIA; IMAGO/Panama Pictures (Fotomontage)

Der Comedian wünschte Amira Pocher kurz vor ihrer Premiere als Moderatorin der neuen Dating-Show „My Mom, Your Dad", auf Vox bereits: „Viel Erfolg allein!"