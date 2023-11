Schlagermusik von Till Lindemann? Rammstein-Fans flippen aus

Erstes Solo-Album nach Rammstein-Skandal: Das sagen Fans zu Till Lindemanns „Zunge“

Von: Diane Kofer

Trotz aller Negativ-Schlagzeilen ist Rammstein-Sänger Till Lindemann weiter auf Erfolgskurs und hat nun ein neues Solo-Album rausgebracht. So reagieren die Fans auf sein musikalisches Werk.

Berlin – In den vergangenen Monaten hatte Rammstein-Sänger Till Lindemann (60) für viele Schlagzeilen gesorgt. Die Fans hatten deshalb schon vermutet, dass der Musiker und die gesamte Band sich in Zukunft vielleicht etwas zurückziehen würden. Aber falsch gedacht: Rammstein gehen 2024 nicht nur auf große Tour – der Frontmann hat auch schon ein neues Solo-Album veröffentlicht. Aber wie kommt das Werk mit dem Titel „Zunge“ bei den Fans an?

Nach Rammstein-Skandal: Till Lindemann veröffentlicht Solo-Album „Zunge“

Einige Kritiker hatten geglaubt, dass es nach den öffentlichen Vorwürfen gegen Till Lindemann für ihn und die Band bergab geht. Doch nachdem der Sänger von allen Anschuldigungen freigesprochen worden war, kündigte die Band bereits eine Tour für das kommende Jahr an. Trotz des vorangegangenen Skandals war der Ansturm auf die Rammstein-Tickets enorm. Aber damit längst nicht genug – Till Lindemann hat noch eine weitere Überraschung für seine Fans: Vor wenigen Stunden hat er sein Solo-Album „Zunge“ veröffentlicht.

Auf Facebook teilt der Rammstein-Star einen kurzen Auszug aus seinem neuen Werk und verkündet stolz: „Das Album ‚Zunge‘ ist ab jetzt auf allen Streaming-Plattformen abrufbar.“ Bis es eine klassische CD gibt, dauert es noch ein paar Tage – doch schon jetzt haben sich viele Fans einen ersten Eindruck von der neuen Musik verschafft. Die Reaktionen darauf fallen eindeutig aus.

„Europe Stadium Tour 2024“ – die Termine im Überblick 11. Mai 2024: Prag – Arena Letňany

15. Mai 2024: Dresden – Rinne (Open-Air-Gelände an der Messe)

16. Mai 2024: Dresden – Rinne (Open-Air-Gelände an der Messe)

18. Mai 2024: Dresden – Rinne (Open-Air-Gelände an der Messe) (Zusatzkonzert)

24. Mai 2024: Belgrad – Ušće Park

30. Mai 2024: Athen – (Noch nicht bekannt)

5. Juni 2024: San Sebastián – Estadio Anoeta

8. Juni 2024: Marseille – Orange Vélodrome

11. Juni 2024: Barcelona – Estadi Olímpic

15. Juni 2024: Lyon – Groupama Stadium

18. Juni 2024: Nijmegen – Goffertpark

23. Juni 2024: Dublin – RDS Arena

27. Juni 2024: Ostend – Park Nieuwe Koers

5. Juli 2024: Kopenhagen – Valbyparken17. Juli 2024: Klagenfurt – Wörthersee Stadion 11. Juli 2024: Frankfurt am Main – Deutsche Bank Park (Zusatzkonzert) 12. Juli 2024: Frankfurt am Main – Deutsche Bank Park (Zusatzkonzert)

18. Juli 2024: Klagenfurt – Wörthersee Stadion 21. Juli 2024: Reggio Emilia – RCF Arena

26. Juli 2024: Gelsenkirchen – Veltins-Arena

27. Juli 2024: Gelsenkirchen – Veltins-Arena

29. Juli 2024: Gelsenkirchen – Veltins-Arena (Zusatzkonzert)

Schlagermusik von Till Lindemann? Rammstein-Fans flippen aus

Unter dem Video auf der Social-Media-Plattform gibt es bei den Fans kein Halten mehr. Nahezu einstimmig sind sie von den einzelnen Tracks komplett begeistert. „Till ist mit einem weiteren Meisterwerk zurück“ oder „Du bist der Beste, deine Musik konnte mich immer aufheitern“, lauten nur zwei Kommentare. Einige finden vor allem: Die Musik hat Schlager-Vibes. „Till Silbereisen?“, schreibt jemand und zieht so einen Vergleich mit Florian Silbereisen (42). „Jetzt mit Schlagermusik“, freut sich ein weiterer Nutzer.

Aber nicht nur die Freude über das neue Album ist groß – viele können es auch kaum erwarten, Till Lindemann und den Rest der Band wieder live zu sehen. Wegen eines Rammstein-Konzerts in Frankfurt gab es aber mächtig Ärger – jetzt hat der Stadion-Betreiber darauf reagiert. Verwendete Quellen: Facebook/ Till Lindemann