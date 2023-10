Nach Amiras Podcast-Aus: Ex-Frau Sandy zurück an Oliver Pochers Seite

Von: Elena Rothammer

Die Trennung von Oliver und Amira Pocher wird immer schmutziger. An gemeinsame Projekte ist nicht mehr zu denken. Auf seine Ex Sandy Meyer-Wölden kann sich der Comedian aber offenbar verlassen.

Köln – Eigentlich hatten Oliver (45) und Amira Pocher (31) trotz ihrer Trennung an ihrem gemeinsamen Podcast „Die Pochers!“ festhalten wollen. Vor wenigen Tagen gab der Comedian dann aber bekannt, dass er nicht länger mit seiner Ex zusammenarbeiten kann und sprach von einem Vertrauensverlust. Jetzt verkündete Olli jedoch, dass es weitergeht – und zwar mit einer anderen Dame!

Podcast geht weiter: Oliver Pocher ersetzt Amira durch seine Ex Sandy Meyer-Wölden

Via Instagram gab der 45-Jährige die News bekannt: Keine Geringere als seine Verflossene Sandy Meyer-Wölden (40) ist seine neue Podcast-Partnerin. Der Titel „Die Pochers“ bleibt bestehen, wie das Cover zeigt. Lediglich der Zusatz „Frisch recycelt“ wurde hinzugefügt. „Es gibt ab Freitag viel zu besprechen“, schrieb Oliver Pocher dazu.

Die Follower feiern diese Entscheidung in der Kommentarspalte. „Da wird das Abo verlängert“ und „Ich freu mich ja wie Bolle“, heißt es dort. In der vergangenen Woche hingegen kam noch eine aufgezeichnete Folge mit Amira online. Darin ätze Oliver Pocher mit Fremdgeh-Sprüchen und Seitenhieben gegen seine Ex. Verwendete Quellen: Instagram