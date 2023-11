Sat.1 verlängert „Die Landarztpraxis“ mit Caroline Frier: So reagieren die Zuschauer

„Die Landarztpraxis“ im Vorabendprogramm von Sat.1 hat so viele Zuschauer zum Einschalten motiviert, dass die Serie weitergeht. Wie reagieren die Fans?

Berlin - Seit einigen Wochen läuft die neue Daily „Die Landarztpraxis“ auf Sat.1 und Joyn. Die weiter steigenden Abrufzahlen haben offenbar die Erwartungen übertroffen. Daher haben Sat.1 und Joyn kürzlich bekannt gegeben, nach der ersten 60-teiligen Staffel nun eine zweite mit 80 Folgen bei der Produktionsfirma Filmpool Entertainment bestellt zu haben.

„Die Landarztpraxis“: Überraschender Erfolg der Vorabend-Serie

Eine Nachricht, die das Team der „Landarztpraxis“ im beschaulichen Wiesenkirchen am Schliersee sicherlich sehr gefreut hat. Dass die Geschichten rund um Dr. Sarah König (Caroline Frier, 40), ihre Teenagertochter Leo (Katharina Hirschberg, 22), Landarzt Dr. Fabian Kroiß (Oliver Franck, 48) und Bergretter Max Raichinger (Alexander Koll, 43) so gut beim Publikum ankommen, war nämlich nicht unbedingt vorherzusehen. Mehrere vorangegangene Versuche von Sat.1, Neues am Vorabend zu etablieren, waren nicht von Erfolg gekrönt.

Umso strahlender zeigen sich Caroline Frier und ihr Kollege Oliver Franck in einem Post der Schauspielerin auf Instagram. „It’s a WRAAAAP, die 100.!! Cheers & Danke“, schreibt sie dort und prostet ihren Followern mit einer Tasse Tee zu. Diese verleihen in den Kommentaren ihrer Freude über die Fortsetzung der Serie Ausdruck. Die Konkurrenz von „Der Bergdoktor“ ist allerdings jetzt bereits von den Vergleichen genervt.

„Die Landarztpraxis“ geht weiter: Das schreiben die Fans

„Ich freue mich soooo, dass es weitergeht. Liebe die Serie absolut“, schreibt ein Follower unter dem Post. „Eine supertolle Serie, freue mich auf weitere Folgen!! Klasse“ und „Ich halte dieses Warten kaum aus und freue mich auf heute Abend. Bin aber mega froh, dass es mit der Serie weitergeht“, posten weitere Fans. Außerdem werden dort viele Komplimente für die schauspielerischen Leistungen gemacht.

Natürlich wird auch fleißig spekuliert, wie es denn in der Serie weitergehen könnte: „Wann erfahren es die beiden endlich“, „Hoffe, die kommen in der Serie zusammen“ oder „Neee, ich bin für Max“ ist dort zu lesen. Die Zuschauer sind wohl nicht ganz einer Meinung, welches Ende für die Serie sie sich wünschen. Aber darin, dass sie der Fortsetzung entgegenfiebern, scheinen sich fast alle einig zu sein. Geplant sind die Dreharbeiten zur zweiten Staffel schon Anfang 2024. Sat.1 will auch noch eine weitere Vorabendserie im kommenden Jahr ins Programm bringen. Verwendete Quellen: Instagram, dwdl.de, sat1.de