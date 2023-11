11.11. in Köln: Polizei im Großeinsatz – und mit klarem Appell

Von: Mick Oberbusch

Teilen

Auch am 11.11.2023 ist die Polizei wie im Vorjahr wieder im Großeinsatz. © Christoph Hardt/imago

Am 11.11. wird in Köln wieder Karneval gefeiert – die Polizei ist an diesem Tag im Großeinsatz. Und hat einen unmissverständlichen Appell an die Jecken.

Köln – Am 11.11. wird auch in diesem Jahr in Köln wieder Ausnahmezustand erwartet. Besonders, da der Eröffnungstag für die neue Session des Kölner Karneval auf einen Samstag fällt, dürfte es extrem voll werden in der Stadt – was die Polizei auf den Plan ruft. Diese bereitet sich schon auf einen echten Großeinsatz vor – und hat einen klaren Appell vor allem an Feiernde, die sich an diesem Tag nicht benehmen können.

24RHEIN erklärt, wie sich die Polizei Köln auf den 11.11. vorbereitet.