11.11. in Köln: Was Jecken und Karnevalsfans wissen müssen

Von: Johanna Werning

Am 11.11. startet die Karnevalssession. (Archiv) © Christoph Hardt/imago

Am 11.11. wird in Köln der Sessionsstart gefeiert. In ganz Köln herrscht dann Ausnahmezustand. Alle Infos rund um Party, Wetter und Besonderheiten.

Köln – Der jecke Countdown läuft: Am 11.11. beginnt die neue Session im Kölner Karneval. Hunderttausende Jecken und Karnevalsfans sind dann in Köln unterwegs. Aber wo wird geschunkelt? Welche Partys gibt es? Wie wird das Wetter am 11.11.1 in Köln? Und was müssen Karnevalsfans sowie Kölnerinnen und Kölner wissen? Immerhin fällt der Sessionsstart auf einen Samstag – in Köln könnte es darum besonders voll werden.

