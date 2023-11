Karneval: So wird in Köln der 11.11. gefeiert

In Köln wird am Samstag, 11.11., wieder der Start in die neue Karnevalssession gefeiert. © Christoph Hardt/Imago

In Köln wird am 11.11. wieder der Start in die neue Session des Kölner Karneval gefeiert – dabei könnte es in diesem Jahr besonders voll werden.

Köln – Wenn das Kalenderblatt auf November umschlägt, wissen Kölnerinnen und Kölner: Nicht mehr lange, dann steht der 11.11. vor der Tür! An diesem Tag wird traditionell die Eröffung der neuen Session des Kölner Karneval gefeiert – auf den Straßen, in den Kneipen, Bars und Clubs der Stadt. Da der „Feiertag der Jecken“ in diesem Jahr auf einen Samstag fällt, dürfte es dabei besonders voll werden in Köln.

24RHEIN berichtet live im Newsticker, wie der 11.11. in Köln gefeiert wird.