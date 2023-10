Natur und mehr: Ausflugsziele in NRW, die nichts kosten

Von: Constanze Julita

Auf der Wanderung von Monschau nach Einruhr an der Obersee gibt es faszinierende Wälder zu sehen. © Manngold/ IMAGO

In NRW gibt es viele spannende Ausflugsziele, die jede Menge Spaß bieten und dabei kostenlos sind – und das für kleine und große Besucher.

Köln – Wer mit einem schmalen Geldbeutel einen spannenden Ausflug in NRW machen möchte, wird hier fündig: Ob ein verwunschener Tunnel oder eine Achterbahn in Duisburg, die man nicht befährt, sondern zu Fuß besteigt. Auch alle Naturfans dürfen sich freuen. Dabei ist auch ein Ausflug in die Natur und zu Tieren.

24RHEIN zeigt 11 schöne und kostenlose Ausflugsziele in NRW.