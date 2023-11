Rechte Straftaten in Hamburg: Alarmierender Anstieg im Jahresverlauf

Von: Adriano D'Adamo

Die rechte Gewalt nahm in Hamburg im dritten Quartal zu (Symbolbild). © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Rechte Gewalt in Hamburg nimmt zu: Im dritten Quartal gab es fast so viele Straftaten wie in den beiden ersten Vierteljahren zusammen.

Hamburg – In Hamburg ist die Anzahl rechtsextremer Delikte im Laufe des Jahres erheblich gestiegen. In einer Antwort des Senats auf eine Anfrage der Linken in der Bürgerschaft werden allein für das dritte Quartal dieses Jahres 122 rechtsextreme Straf- und Gewaltakte genannt. Diese Zahl ist fast so hoch wie die Summe der Fälle aus den beiden ersten Quartalen des Jahres. Im Zeitraum von Januar bis März wurden 67 und von April bis Juni 59 rechtsextreme Vergehen in der Hansestadt registriert.

Viele Hassverbrechen: Verschiebung des Diskurses nach recht

In Hamburg wird laut der Antwort des Senats etwas mehr als die Hälfte der Delikte als Hassverbrechen eingestuft. Hierzu gehören unter anderem rassistisch, fremdenfeindlich, islamophob und antisemitisch motivierte Vergehen. Die Bandbreite der Vergehen erstreckt sich von Beleidigungen und Sachbeschädigungen bis hin zu Bedrohungen und Körperverletzungen. Die andere Hälfte der Delikte ist mit der Verherrlichung des Nationalsozialismus verbunden.

Cansu Özdemir, die Fraktionsvorsitzende der Linken, kommentierte: „Die Zahlen haben schon lange die alltägliche Gefahr gezeigt, die von rechter Ideologie ausgeht“. Sie fügte hinzu: „Aber jetzt sehen wir: Die ständige Verschiebung des Diskurses nach rechts führt zu einem deutlichen Anstieg offiziell registrierter rechtsextremer Straf- und Gewalttaten.“ dpa

