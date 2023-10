Fotos zeigen, wie sich bekannter Ort in Köln über die Jahre verändert hat

Von: Johanna Werning

Teilen

Wie der Rheinauhafen früher einmal aussah – und sich in den letzten hundert Jahren verändert hat (IDZRNRW-Montage). © Reiner Zensen/Imago & Panthermedia/Imago

Der Rheinauhafen in Köln ist mit seinen Kranhäusern weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Doch der Bereich sah nicht immer so aus.

Mehr zum Thema Kaum wiederzuerkennen auf altem Foto: So sah es früher im Rheinauhafen aus

Köln – Der Rheinauhafen in Köln ist heute eine beliebte Flaniermeile am Kölner Rhein. Zahlreiche Luxusimmobilien stehen hier. Darunter auch die berühmten Kranhäuser. Doch früher sah das ganz anders aus. Der Bereich war ein echter Hafen – wo ein rauer Ton herrschte und hart gearbeitet worden ist.

24RHEIN zeigt die Geschichte des Rheinauhafens in Köln.