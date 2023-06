25-Euro-Schnitzel sorgt für Diskussion: „Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis“ oder „ein Witz“?

Von: Marcel Prigge

Teilen

Ein Schnitzel, Pommes und Beilagensalate. Das alles für 25 Euro. Ein fairer Preis, oder? Viele Facebook-Nutzer sind sich nicht einig. Eine Diskussion in den Sozialen Medien entbrannt. © Pamela Chance

Ein Schnitzel, Pommes und Beilagensalate. Das alles für 25 Euro. Ein fairer Preis? Viele Facebook-Nutzer sind sich da nicht einig.

Sylt – Eine Facebook-Nutzerin geht auf der Luxusinsel Sylt essen. Sie zahlt 25 Euro für ein Schnitzel, fotografiert den Teller, postet alles in den sozialen Medien – und spricht von einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Damit löst die Nutzerin eine Debatte und Unverständnis im Internet aus.

„Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis“ oder „ein Witz“? 25-Euro-Schnitzel auf Sylt sorgt für Empörung im Netz

25 Euro für ein Schnitzel. Ist dieser Preis fair? Mit einem Facebook-Post löst die Nutzerin Pamela Chance eine Diskussion unter Schnitzel-Liebhabern aus. „Ich war vor 3 Tagen im Pier 67 und war positiv überrascht. Das Wiener Schnitzel war perfekt zubereitet und hatte Crunch“, schreibt sie im Netz. Das Schnitzel mit Pommes und Beilagensalat habe beim Gosch-Restaurant 25 Euro gekostet. „Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Zum Glück hatte ich nicht gefrühstückt, denn sonst hätte ich es nicht geschafft.“

Mit diesem Post löst die Nutzerin eine Flut an Kommentaren aus. Mehr als 100 Menschen hatten zu dem 25-Euro-Schnitzel eine Meinung. Und es wären sicher mehr geworden, wenn sie die Kommentarfunktion nicht deaktiviert hätte.

„Wiener Art oder Kalbfleisch?“ Fleisch, Beilagen und Ambiente für den Preis entscheidend

„25 Euro Schnitzel, ist doch ein Witz. Muss ich nicht haben“, schreibt ein User. Andere kommentieren darunter, dass der Preis völlig normal sei. Wichtig scheint zu sein, um was für ein Schnitzel es sich handelt: „Wiener Art oder Kalbfleisch?“, fragt so eine andere Nutzerin. Da Wienerschnitzel auf der Karte des Pier 67 angeboten wird, müsse es sich um Kalbsfleisch handeln.

Auch interessant: „Stolzer Preis“ für Krabbenbrötchen sorgt für Diskussionen: „Das ist doch ein Witz, oder?“

Die Facebook-Nutzer analysieren das Bild ganz genau. Einer schreibt: „Die Panade sieht aus, als wäre es in der Fritteuse gegart“. Jemand anderes stimmt mit ein: „Schnitzel ist frittiert, nicht gebraten. Also eher schnell zubereitet.“ Eine andere Nutzerin steht hingegen dem Gurkensalat skeptisch gegenüber: „Ich als Schweizerin freue mich immer über Euren ,für-mich-typisch-Deutsch-hauchdünn-gehobelten-Gurkensalat-wo-man-fast-die-Zeitung-durch-lesen-kann‘. Bei uns ist der Gurkensalat immer so…. Bissfest?!“

Debatte bei Facebook: Sind 25 Euro für ein Schnitzel zu viel? User blicken nach Österreich

Ob der Preis letztendlich gerechtfertigt ist, klären die Kommentare nicht auf. Vergleiche mit den europäischen Nachbarländern werden gezogen. „Wenn es wirklich Kalbfleisch ist, dann ist es nicht so teuer. Das bezahlst du in Österreich auch außerhalb touristischer Hochburgen.“ Ein anderer Nutzer versucht es auf den Punkt zu bringen: „Wer ein bisschen Ahnung hat, der weiß, dass der Preis für das gezeigte Schnitzel aufgrund des Fleisches und der Größe absolut ok ist. Alle, die da meckern, kennen wahrscheinlich nur Formpress-Schnitzel für 8,95 beim Imbiss.“

Insgesamt finden sich trotz des ganzen Schnitzel-Disputs einige Menschen zusammen, die der der Nutzerin Pamela Chance beipflichten. „Mega lecker“ sei das Essen dort und der Blick aufs Meer auch „super einladend“. Ein User trifft den Nagel auf den Kopf und schließt die Diskussion für sich. Er schreibt: „Hauptsache es hat geschmeckt.“