Gewaltiger Sturm beschädigt 30 Häuser: „Es war ein Tornado, da kann man sicher sein“

Bei den schweren Unwettern in Süddeutschland ist der kleine Ort Asweiler im Saarland am Dienstag besonders getroffen worden. Dort wütete ein Sturm in einer Schneise von etwa 100 Metern. Rund 30 Gebäude wurden beschädigt.

Freisen - Rund 30 Häuser hat ein Sturm am Dienstagabend im saarländischen Asweiler in der Gemeinde Freisen (Landkreis St. Wendel) beschädigt. Ob es sich dabei um einen Tornado handelte, war zunächst noch unklar. Verletzt wurde niemand. Der Wind habe in einer Schneise von etwa 100 Metern gewütet, berichtete ein Sprecher des Lagezentrums in Saarbrücken. Ein großes Aufgebot von Feuerwehr, THW und Polizei war vor Ort.

Ein Blick auf stark beschädigte Hausdächer nach einem Unwetter in Asweiler. © BeckerBredel/dpa

Der saarländische Innenminister Reinhold Jost (SPD) teilte am Abend mit, rund 30 Gebäude seien beschädigt worden. Bei zweien sei der Dachstuhl vollständig abgerissen worden. „Bei dem Unwetter in Asweiler sind am frühen Abend glücklicherweise keine Menschen verletzt worden. Das Schadensbild hatte Schlimmeres befürchten lassen“, sagte der Innenminister. Die Einsatzkräfte hatten innerhalb des Ortes über 40 Einsatzstellen zu bewältigen gehabt. Die Bevölkerung sei im Dorfgemeinschaftshaus versorgt worden.

„Es war ein Tornado, da kann man sicher sein“, sagt Meteorologe Jan Schenk vom „The Weather Channel“, wie focus.de berichtet. Die offizielle Bestätigung steht noch aus, doch offenbar spricht das Radarbild und auch das Ausmaß der Zerstörungen eindeutig für einen Tornado.

Tornado im Saarland? „Das Schadensbild hatte Schlimmeres befürchten lassen“

Der Innenminister dankte den Helfern für ihren besonnenen und professionellen Einsatz. „Ich weiß sehr zu schätzen, was die Einsatzkräfte geleistet haben. Und mir ist bewusst, wie viel Anstrengung und Stress mit solchen Einsätzen verbunden ist.“

Staatssekretär Torsten Lang machte sich am Dienstag einen persönlichen Eindruck von der Lage. „Dass alles so reibungslos geklappt hat, verdanken wir vor allem dem Engagement und der akribischen Vorbereitung der Einsatzkräfte“, sagte er. Feuerwehr, Katastrophenschutz und Polizei hätten die schwierige Lage schnell in Angriff genommen und die Gefahrenstellen gesichert.

Auch in Bayern und Baden-Württemberg tobten schwere Unwetter. Von den vielen Sturmschäden war auch München betroffen. Nach der Gewitternacht heißt es nun aufräumen. Weiter südlich traf es auch Südtirol. Riesen-Hagel donnerten dort vom Himmel. Es waren ganze Eisbrocken, wie auf Fotos in den sozialen Netzwerken zu sehen ist. Ein Wetterexperte sprach von einer Superzelle, die durchfegte. Für mehrere Bundesländer Österreichs gilt zudem die Gewitterwarnstufe Orange.