300 Wohnungen über einer Schnellstraße – außergewöhnlicher Plan in Düsseldorf

Die Münchener Straße in Düsseldorf, hier eine Luftaufnahme, soll für mehr Wohnraum überbaut werden. © Hans Blossey/Imago

In Düsseldorf sollen über einer Schnellstraße rund 300 neue Wohnungen entstehen. Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller stellte das Projekt nun vor.

Düsseldorf – Um mehr Wohnraum in Großstädten zu schaffen, geht die Stadt Düsseldorf einen nicht nur auf den ersten Blick ungewöhnlicheren Weg: Oberhalb einer Schnellstraße, der Münchener Straße in der NRW-Landeshauptstadt, sollen durch Überbauung bis zu 300 Wohnungen entstehen. Diese sollen laut Stadt in „modularer Bauweise“, also sozusagen per Baukastenprinzip, errichtet werden.

24RHEIN erklärt, was es mit dem Wohnbauprojekt an der Schnellstraße in Düsseldorf auf sich hat.