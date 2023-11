Verbotsverfahren gegen Islamisches Zentrum Hamburg: Großrazzia in sieben Bundesländern

Von: Klaus-Maria Mehr

Einsatzkräfte der Polizei stehen vor der Imam Ali Moschee (Blaue Moschee) an der Außenalster. © Daniel Bockwoldt/dpa

Das Verbotsverfahren gegen das Islamische Zentrum Hamburg schreitet voran. Eine Großrazzia in sieben Bundesländern könnte das Ende des Zentrums bedeuten.

Hamburg – Im Rahmen einer landesweiten Durchsuchungsaktion gegen das Islamische Zentrum Hamburg (IZH) und zugehörige Institutionen, hat die Innenbehörde in der Hansestadt allein 31 Durchsuchungs- und Beschlagnahmeverfügungen durchgesetzt. Das teilt die Behörde mit. Der Fokus dieser Aktion liegt auf der weiteren Analyse der Vereinsstrukturen. Etwa 300 Einsatzkräfte waren an den Durchsuchungen beteiligt.

Nicht nur in Hamburg, sondern auch in sechs weiteren Bundesländern fanden Razzien statt. Diese stehen im Zusammenhang mit den Untersuchungen gegen das IZH. Darüber informiert das Bundesinnenministerium. Das IZH ist für den Betrieb der Blauen Moschee an der Alster bekannt.

Hamburgs Innensenator, Andy Grote, bezeichnete die Aktion als „harten Schlag“ gegen das IZH. Er betonte, dass das Verfahren gegen das Zentrum, welches seit langem vom Verfassungsschutz als islamistisch eingestuft wird, weit fortgeschritten ist. „Ich bin sehr froh, dass das Bundesinnenministerium das Verbotsverfahren sehr zielstrebig betreibt und gehe davon aus, dass dieses Verfahren nun konsequent zu Ende gebracht und das IZH zeitnah geschlossen wird.“