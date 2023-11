Über 82.000 Hinweise auf „Überzahlungen“: Wie der Sozialstaat betrogen wird

Von: Daniela Petersen

Auf eine Anfrage der Linken erklärte kürzlich die Bundesregierung, dass es 2022 insgesamt 82.269 Hinweise auf „Überzahlungen“ beim Bürgergeld gab. (Symbolfoto) © Carsten /dpa

Ein Datenabgleich zwischen Jobcentern und Rentenversicherung hat ergeben, dass es 2022 rund 82.200 Hinweise auf Betrug beim Bürgergeld gegeben hat.

Fulda/Duisburg - Fest steht: Auch Deutsche betrügen den Sozialstaat, sei es durch Mauscheleien beim Antrag auf Bürgergeld oder durch Schwarzarbeit. Die Bundesagentur für Arbeit betont, dass schwerwiegende Missbräuche „in der Relation zu allen leistungsberechtigten Personen“ in der Praxis eher selten vorkämen, das Vertrauen in den Sozialstaat aber untergraben und alle Leistungsberechtigten generell in Verdacht bringen würden.



Auf eine Anfrage der Linken erklärte kürzlich die Bundesregierung, dass es 2022 insgesamt 82.269 Hinweise auf „Überzahlungen“ beim Bürgergeld gab. Das betrifft mit 78.382 Fällen vor allem Personen, die zwar Bürgergeld bezogen haben, aber trotzdem Einkünfte aus einer geringfügigen oder versicherungspflichtigen Beschäftigung hatten. Wer Sozialleistungen wie Bürgergeld oder Sozialhilfe bezieht, der muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen: Dazu zählt die Hilfsbedürftigkeit und dass man in Deutschland wohnt beziehungsweise hier seinen Lebensmittelpunkt hat.