A1, A43 und A46: Viele Autobahn-Sperrungen für mehrere Tage

Von: Jonah Reule

Teilen

Am Wochenende könnte es auf der A1 bei Wuppertal zu Staus kommen (Archivfoto). © Juergen Theobald/Imago

Am Sonntag wird am Autobahnkreuz Wuppertal Nord eine alte Brücke gesprengt. Für Autofahrer auf der A1, A43 und A46 bedeutet das Umleitungen.

Mehr zum Thema A1/A43/A46: Etliche Sperrungen im Kreuz Wuppertal-Nord wegen Brückensprengung

Wuppertal – Autofahrer in NRW brauchen am Wochenende rund um Wuppertal mehr Geduld. Denn im Autobahnkreuz Wuppertal-Nord wird die alte Brücke „Eichenhofer Weg“ gesprengt. Da die Brücke über gleich drei Autobahnen verläuft, kommt es von Freitag (20. Oktober) bis Montag (23. Oktober) auf der A1, der A43 und der A46 zu Sperrungen. Autofahrer müssen sich auf Umleitungen einstellen. 24RHEIN erklärt, wie lange die Autobahnen in Wuppertal Nord gesperrt sind, und welche Alternativen Autofahrer haben.