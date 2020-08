A2: Heftiger Unfall - drei Menschen schwer verletzt

Auf der A2 ist es am Samstag (8. August) zu einem schweren Unfall in Dortmund gekommen. Drei Menschen wurden schwer verletzt.

Dortmund - Auf der A2 in Dortmund wurden am Samstag (8. August) drei Menschen bei einem Unfall schwer verletzt. Einem Fahrzeug war in Fahrtrichtung Oberhausen auf Höhe des Kreuzes Dortmund-Nordost der Reifen geplatzt, berichtet RUHR24.de

Die Fahrer verlor in der Folge die Kontrolle über das Auto, schleuderte über die Fahrbahn der A2 und blieb schließlich auf dem Dach liegen. "Alle drei Insassen wurden bei dem Unfall auf der A2 bei Dortmund schwer verletzt", berichtet die Feuerwehr Dortmund. Sie seien allerdings nicht im Fahrzeug eingeklemmt worden.