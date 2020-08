A43: Riesiges Feuer im Ruhrgebiet – sogar Warn-App Nina löst Alarm aus

Auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Sprockhövel in unmittelbarer Nähe zur A43 lodert ein riesiges Feuer.

Großeinsatz der Feuerwehr

In der Nacht zu Sonntag hat sich in Sprockhövel in der Nähe der A43 ein riesiges Feuer entzündet. Die Feuerwehr ist aktuell immer noch im Einsatz.