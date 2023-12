„Gefährdet Menschenleben“: Wetter-Experte Jung fordert Bahnstreik-Absage wegen „Eisregen-Chaos“

Von: Bjarne Kommnick

Drucken Teilen

Eine Eisregenwalze rollt über Deutschland. Meteorologe Dominik Jung kritisiert deshalb den Streik bei der Deutschen Bahn und rechnet mit einem Verkehrschaos.

München – Nach gescheiterten Tarifverhandlungen hat die Lokführergewerkschaft GDL erneut zum Streik bei der Deutschen Bahn aufgerufen. Währenddessen ist der Winter in Deutschland voll angekommen, Experten rechnen mit der kältesten Phase seit 2010. Meteorologe Dominik Jung warnt nun gegenüber wetter.net eindringlich vor einem winterlichen „Verkehrschaos“ am Freitag (8. Dezember). Und appelliert dabei an die streikenden Lokführer.

Wetter in Deutschland: Meteorologe Jung warnt vor „Eisregen“ und fordert Streik-Absage – „gefährdet Menschenleben“

Jung rechnet wie viele andere damit, dass es am Freitagmorgen „regional zu einem Verkehrschaos“ kommt. Mit dem Zeitpunkt des Bahnstreiks ist der Meteorologe deshalb absolut nicht zufrieden. Und kritisiert diesen scharf: „Es ist unverantwortlich, dass die Bahn bei so einer gefährlichen Wetterlage in den Streik tritt und damit zahlreiche Pendler in die Autos und auf die Straßen treibt, die morgen vielfach spiegelglatt sein dürften.“

Viele Fernzüge der Deutschen Bahn fallen aufgrund der Streiks von Donnerstag (7. Oktober) bis Freitagabend (8. Oktober) aus. © Jan Woitas/dpa

Jung erwartet aufgrund der brisanten Wetterlage zahlreiche Unfälle. „Der Bahnstreik gehört am morgigen Freitag dringend abgesagt. Er gefährdet aufgrund der hohen Unfallgefahr auf den Straßen sogar Menschenleben.“ Weil der Eisregen gegen Mittag Richtung Osten ziehen soll, muss man auch dort teilweise mit gefährlichen Straßenbedienungen rechnen. Ab Samstag sollen sich der Prognose nach vorerst wieder mildere Luftmassen durchsetzen.

Tornados, Wüstenstürme, Zyklone: 10 Wetterphänomene, die Sie kennen sollten Fotostrecke ansehen

Wetter in Deutschland: „Genau zum Bahnstreik eine Eisregenwalze“

Jung erklärt: „Genau zum Bahnstreik rollt auf Westdeutschland eine Eisregenwalze zu.“ Demnach sollen die Temperaturen in der Nacht zum Freitag bei rund 0 Grad und leicht darunter liegen: „In der zweiten Nachthälfte ziehen dann im westlichen Teil von Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen und Teilen von Baden-Württemberg Schnee- und Regenfälle auf.“

Dieser Niederschlag wird an vielen Stellen auf dem Erdboden gefrieren, so Jung: „Es droht im Westen ein Glättechaos.“ Der Meteorologe empfiehlt deshalb, das Auto in den betroffenen Regionen am Freitagmorgen stehenzulassen. Wer „es sich leisten kann“, soll laut dem Wetterexperten aus dem Homeoffice arbeiten: „Umsteigen auf die Bahn bringt nicht wirklich viel, denn genau bei dieser gefährlichen Wetterlage kommt die Bahn bei den meisten Menschen nicht und geht in den Streik.“