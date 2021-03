„Achterbahnwetter“: Deutschland droht eiskaltes Ostern im Schnee

Der Europapark ist noch immer geschlossen, dafür fährt das Wetter in Deutschland Achterbahn. An Ostern drohen nun vielleicht doch noch Schnee und weiße Landschaften.

Stuttgart - Um Ostereier zu suchen, muss man eigentlich nicht unter einer Schneedecke graben. In diesem Jahr spielt das Wetter jedoch bereits seit mehreren Monaten verrückt. Das „Achterbahnwetter“ setzt sich auch in den kommenden Tagen fort. Am Wochenende soll es einen Temperaturabsturz geben, anschließend klettern die Werte wieder an. Pünktlich zu den Osterfeiertagen gibt es laut einer Vorhersage jedoch bereits den nächsten Absturz. Dann sind auch Schneeschauer und eine weiße Landschaft möglich. Im Südwesten besteht jedoch am ehesten noch Hoffnung auf eine Fortsetzung des Frühlings. Dort sinken die Temperaturen zumindest nicht unter den zweistelligen Wert. Wie BW24* berichtet, droht Deutschland ein eiskaltes Ostern im Schnee - „Achterbahnwetter“.

Auch in diesem Jahr ist Schnee in Stuttgart (BW24* berichtete) zu Ostern eher unwahrscheinlich. In den Mittel-und Höhenlagen ist Schneefall zu den Feiertagen jedoch möglich.