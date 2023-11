Änderung bei Glücksspiel: Neue Regeln bei Lotto „6aus49“

Von: Katharina Bellgardt, Annika Ketzler

Seit dem 1. November gibt es neue Regeln beim Glücksspiel Lotto „6aus49“. Diese könnten einen Gewinn jetzt aber noch schwieriger machen.

Hamm - Lotto ist ein beliebtes Glücksspiel für viele Menschen in Deutschland und NRW. Von einem Gewinn träumen viele –doch durch eine Änderung beim Spiel „6aus49“ sinken die Chancen. Westlotto spricht von neuen Regeln, die seit dem 1. November treten. Diese sollen den Spielern „noch mehr Spielfreude“ schenken. Wa.de erklärt die Änderungen und führt auf, was das für Spieler bedeutet.

Eine neue Regel senkt die Chancen auf die wirklich hohen Gewinne. Westlotto teilt mit, dass die Zwangsausschüttung des Jackpots beendet wurde. Die Ausschüttungsbeträge über der Maximalsumme fließen nun in die nächste Jackpot-Phase der 1. Gewinnklasse. Und: Während zuvor bei 45 Millionen Euro Schluss war, ist der große Jackpot beim Spiel „6aus49“ am 1. November auf 50 Millionen Euro gestiegen. Auch beim Eurojackpot gibt es große Gewinne - erst kürzlich ging ein hoher Millionen-Hauptgewinn im Eurojackpot in den Westen Deutschlands. Nordrhein-Westfalen bleibt das Land der Glückspilze.