Nach 50 Jahren: Änderung bei beliebter Kirmes in Köln

Von: Johanna Werning

2024 soll die Deutzer Kirmes einen neuen Veranstalter bekommen (Symbolbild). © Christoph Hardt/Imago

Seit über 50 Jahren planen Kölner Schausteller die Deutzer Kirmes. Das soll sich jetzt ändern. „Wir sind aus allen Wolken gefallen“, sagen die bisherigen Veranstalter.

Köln – Die Deutzer Kirmes ist nicht nur die größte Kirmes in Köln, sie findet sogar bereits seit 50 Jahren statt. Aufgrund der besonderen Lage direkt am Kölner Rhein ist das Volksfest bei zahlreichen Kirmesfans beliebt. Auch bei der Deutzer Herbstkirmes 2023, die am 28. Oktober startet, werden wieder Tausende Besucherinnen und Besucher erwartet. Doch 2023 könnte die Kirmes, wie es sie bisher gab, wohl zum letzten Mal stattfinden. 2024 soll die Deutzer Kirmes einen neuen Veranstalter bekommen. „Wir sind aus allen Wolken gefallen“, sagt Willi Krameyer von der Gemeinschaft Kölner Schausteller.

24RHEIN erklärt, warum die Schausteller in Köln um die Deutzer Kirmes bangen.