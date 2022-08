Affenpocken in Deutschland: RKI bestätigt Infektion bei Mädchen (4)

Von: Jennifer Lanzinger

Affenpocken verursachen solche Hautsymptome. (Symbolbild) © Institute of Tropical Medicine, Antwerp/dpa

Nachdem sich in der vergangenen Woche zwei Jugendliche mit den Affenpocken infiziert hatten, wird nun der erste Fall bei einem Kind bekannt.

Berlin/Stuttgart - Ein vier Jahre altes Kind hat sich erstmals in Deutschland mit den Affenpocken infiziert, das bestätigt nun das Robert Koch-Institut. Wie dem RKI-Lagebericht zu entnehmen ist, lebt das Mädchen in einem Haushalt mit zwei erwachsenen Infizierten. Das Mädchen stammt demnach aus Pforzheim in Baden-Württemberg und ist vier Jahre alt. Erst vergangene Woche waren dem RKI die ersten Ansteckungen bei Jugendlichen im Alter von 15 und 17 Jahren bekannt geworden.

Affenpocken in Deutschland: Vier Jahre altes Kind infiziert

Wie die dpa unter Berufung auf das Gesundheitsministerium in Baden-Württemberg berichtet, habe das Mädchen keine Krankheitssymptome. Die Vierjährige sei nach Bekanntwerden eines Falls im Haushalt ebenfalls vorsorglich ärztlich untersucht worden. Bei einem Rachenabstrich seien dann Affenpocken diagnostiziert worden. Es gebe keine weiteren engen Kontaktpersonen außerhalb des Haushalts.

Insgesamt fast 3.000 Affenpocken-Fälle in Deutschland bislang

Vor rund zweieinhalb Monaten wurde der erste Fall der Affenpocken in Deutschland registriert, seitdem wurden dem RKI bis Montag insgesamt 2916 Fälle übermittelt. In fast allen Fällen handelt es sich um Männer. Bislang seien nur sieben weibliche Fälle ans RKI übertragen worden. „Nach derzeitigem Wissen ist für eine Übertragung des Erregers ein enger Kontakt erforderlich“, hieß es weiter. Die Übertragungen erfolgten in erster Linie im Rahmen von sexuellen Aktivitäten. „Soweit bekannt, erkranken die meisten Betroffenen nicht schwer“, schreibt das RKI.