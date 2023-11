Eine Stunde lang: Airbus versucht in Düsseldorf vergeblich zu landen – und dreht dann um

Von: Jonah Reule

Der Flug LX1018 konnte am Donnerstag nicht in Düsseldorf landen (Symbolfoto). © Jochen Tack/Imago

Am Donnerstag versuchte eine Maschine von Air Baltic gleich viermal vergeblich am Flughafen Düsseldorf zu landen. Nun ist klar, woran die Landung scheiterte.

Düsseldorf – Am Flughafen Düsseldorf finden täglich viele Flüge statt. Am Donnerstag (2. November) hätte am größten Flughafen von NRW auch der Flug LX1018 von Swiss Air Lines landen sollen. Doch statt einem normalen Flugende erlebten die Passagiere gleich mehrere Landungsversuche. Nach dem vierten Versuch drehte die Maschine nach über einer Stunde ab und flog zurück zu ihrem Startflughafen in Zürich.

24RHEIN erklärt, wieso der Flug LX1018 nicht wie geplant am Flughafen Düsseldorf landen konnte.