Eisregen-Alarm in Deutschland: DWD warnt vor „erheblichem Glatteis“ – mehrere Unfälle enden tragisch

Von: Martina Lippl

Das Winter-Wetter-Chaos in Deutschland geht weiter. Der DWD warnt vor gefährlicher Glätte. Die extremen Verhältnisse forderten bereits Todesopfer.

Update vom 5. Dezember, 14.43 Uhr: Der Eisregen hat den Münchner Flughafen lahmgelegt. Insgesamt 650 Flüge wurden annulliert, gibt der Betreiber an. Immerhin gibt es Hoffnung. Ein Sprecher sagt: „Wir gehen davon aus, dass das Gröbste durch ist. Bis sich die Lage stabilisiert, wird es aber sicher noch ein bisschen dauern.“ Auch am Mittwoch sollten sich Passagiere auf Ausfälle einstellen. Dass der Flugverkehr wieder komplett still stehen wird, ist unwahrscheinlich.

Erstmeldung vom 5. Dezember, 10.51 Uhr: München – Glatteis durch überfrierenden Regen ist extrem gefährlich. Auf spiegelglatten Straßen sind mehrere Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Ein tödlicher Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen auf der Autobahn A8 in Bayern. Im Erzgebirge verunglückte ein Schulbus. Ein Schüler soll bei dem schweren Unfall tödlich verletzt worden sein. Besonders tragisch: offenbar kollidierte der Bus mit dem Fahrzeug eines Winterdienstes.

Eisregen und Glatteisgefahr! Der DWD warnt in weiten Teilen Deutschlands vor gefrierenden Regen, Schneeschauer und Schnee.

Unwetter in Deutschland: DWD warnt vor „erheblichen Glatteis“ und Schneeverwehungen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in der Mitte und im Süden vor Glatteis-Gefahr durch gefrierenden Regen. Im Südosten Bayerns erwarten die DWD-Wetterexperten „auch erhebliches Glatteis (Unwetter)“. Doch auch in anderen Regionen ist die Wetterlage kritisch. In weiten Teilen muss in der Nacht zum Mittwoch neben Glätte mit Schnee und Schneeregen gerechnet werden. Die aktuelle Warnlage beschreibt der DWD wie folgt:

Glätte im äußersten Norden sowie vom südlichen Niedersachsen und Brandenburg bis zu den Alpen, gebietsweise durch gefrierenden Regen.

im äußersten Norden sowie vom südlichen Niedersachsen und Brandenburg bis zu den Alpen, gebietsweise durch gefrierenden Regen. Sturmböen im Hochschwarzwald (85 km/h, 9 Bft). Gebietsweise Windböen an Nord- und Ostsee sowie im östlichen Sachsen.

im Hochschwarzwald (85 km/h, 9 Bft). Gebietsweise Windböen an Nord- und Ostsee sowie im östlichen Sachsen. Schneeverwehungen vom Erzgebirge bis zur Oberlausitz. Verbreitet leichter Schneefall im Norden und Osten.

Winter-Wetter in Deutschland: Schnee im Norden – Schneefallgrenze bei 400 bis 800 Metern

In Schleswig-Holstein, Vorpommern und der Uckermark erwarten die DWD-Wetterexperten in den nächsten Stunden bis vier Zentimeter Neuschnee, örtlich sogar bis sieben Zentimeter. Bis zum Abend sinkt die Schneefallgrenze auf etwa 400 bis 800 Meter.

Im Schwarzwald (Baden-Württemberg) besonders Hochschwarzwald 10 bis 30 Zentimeter Neuschnee in den Staulagen. Zum Schnee wehen teils stürmische Böen um 70 km/h. Oberhalb 800 Meter warnt der DWD am Mittwochfrüh vor Schneeverwehungen.

Eisregen-Alarm: Flughafen München stellt Betrieb zeitweise ein

Der Flughafen München stellte seinen Betrieb wegen Eisregens am Dienstagvormittag vorübergehend ein. Alle Flächen seien vereist, so ein Sprecher. Auch im Münchner Berufsverkehr herrschte Chaos. Die Autobahn A99 war zeitweise in beide Richtungen wegen Glätteunfällen komplett gesperrt. In Fahrrichtung Norden waren gleich 13 Fahrzeuge an einem Massenunfall beteiligt. (ml)