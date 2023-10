Alarmierender Anstieg: Minderjährige Flüchtlinge überfordern Bayerns Kapazitäten

Von: Klaus-Maria Mehr

Die Zahl unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge in Bayern steigt rasant. Jugendämter und Unterbringungsmöglichkeiten sind überlastet.

München – Die wachsende Anzahl unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge stellt Bayern vor Herausforderungen. Laut dem bayerischen Landkreistag ist die Unterbringung und Betreuung dieser Jugendlichen nur noch provisorisch möglich. „Das System steht unter enormem Druck“, erklärte Thomas Karmasin, Präsident des Landkreistags, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur in München. „Es mangelt an passenden Unterkünften und Betreuungskapazitäten für diese jungen Menschen.“

Flüchtlinge warten auf ihre Aufnahme in einer Turnhalle der Bundespolizei in Deggendorf. Immer mehr von ihnen sind minderjährig, was die Landkreise an die Belastungsgrenze bringt. © Peter Kneffel/dpa

Unterbringung und Betreuung der Jugendlichen nur noch provisorisch möglich

Auch bei der Versorgung von Erwachsenen sind Notlösungen nötig. Oftmals werden Turnhallen als Unterkünfte genutzt. Die Zahlen der Staatsregierung zeigen einen deutlichen Anstieg der unbegleiteten Minderjährigen. Innerhalb von fünf Monaten stieg die Zahl von 3381 (Stand 28. April) auf 4369 (Stand 29.09.). Allein von August bis September erhöhte sich die Zahl um 400 Personen.

„Notkonstruktionen“ bei Inobhutnahme der Minderjährigen

Karmasin spricht von „Notkonstruktionen“ für die erforderliche Inobhutnahme der Minderjährigen. „Ein regulärer Platz in einer Jugendhilfeeinrichtung ist deutschlandweit kaum noch zu finden“, so Karmasin. Die Mitarbeiter in den Jugendämtern sind überlastet und die aktuellen Aufgaben kaum noch zu bewältigen.

Karmasin fordert von der neuen Staatsregierung, dass die Unterbringung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge in staatlicher Verantwortung erfolgen soll. Die Kosten dürfen nicht auf die kommunalen Jugendämter abgewälzt werden. Auch wenn die jungen Flüchtlinge volljährig werden, muss der Freistaat alle Kosten vollständig erstatten. „Um unsere aktuellen Probleme zu lösen, müssen der Freistaat Bayern und der Bund dringend die Unterbringung, die Verteilung und die Finanzen neu regeln.“

„Kommunen sind an ihrer Belastungsgrenze“

Die zuständige Sozialministerin, Ulrike Scharf, betonte, dass der Freistaat die Kommunen unterstützt und die Kosten für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche vollständig übernimmt. Sie fordert jedoch auch den Bund zur Mitverantwortung auf. Sie äußerte tiefe Besorgnis über die stark steigende Zahl an unbegleiteten Minderjährigen. „Die Kapazitäten in der Kinder- und Jugendhilfe sind erschöpft. Die Kommunen sind an ihrer Belastungsgrenze.“

Karmasin fordert dringend Entlastungen bei der Unterbringung. Der Bund sollte schneller nutzbare Liegenschaften zur Verfügung stellen. Der Freistaat sollte zentral Container zur Unterbringung organisieren, um die Landratsämter zu entlasten.

Innenminister Joachim Herrmann bestätigte, dass viele Kommunen ihre Aufnahmekapazität erreicht haben. „Bestehende Unterkünfte sind nahezu vollständig ausgelastet. Der Bau neuer Unterkünfte wird immer schwieriger und stößt vor Ort auf Widerstand.“ Daher soll die Zahl der Unterkunftsplätze in den Anker-Einrichtungen erhöht werden. Ziel ist es, dass abgelehnte Asylbewerber bis zu ihrer Rückführung in den Anker-Zentren bleiben.

