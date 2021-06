Alle Infos über die Delta-Variante von Covid-19 aus Indien 

Die in Indien entdeckte Delta-Mutation des Corona-Virus ist noch gefährlicher. Das sollten Sie über die neue Mutante wissen.

Niedersachsen – Die Delta-Variante des Corona-Virus ist noch gefährlicher und ansteckender. Eigentlich macht die deutschlandweite Inzidenz von 18,6 (Stand 11. Juni) Hoffnung, doch überstanden ist die globale Gesundheitskrise noch nicht. Die neue Mutation, die zuerst in Indien entdeckt wurde, gehört zu einer Mutationsgruppe mit der Bezeichnung B.1.617. Die Delta-Variante, die B.1.617.2 genannt wird, wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als „besorgniserregend“ eingestuft. In Indien und Großbritannien schlägt die Mutation schon große Wellen, in Deutschland liegen die Infektionen mit Delta laut dem Robert Koch Institut (RKI) trotz steigender Tendenz aber noch bei 2,5%.

Ein besonders gefährliches Symptom der Delta-Variante von Covid-19 ist laut indischen Ärzten aber das Risiko, durch Blutgerinnsel einen Hörschaden, Hörverluste oder Tinnitus zu erleiden. Auch das Absterben von Gewebe soll eine Gefahr sein. Bewiesen ist der Zusammenhang zwischen diesen Fällen und dem Virus aber noch nicht, wie 24hamburg.de berichtet.

Das RKI warnt vor allem, dass die Delta-Mutation bis zu 60% ansteckender sein soll. Außerdem wirken die gängigen Impfungen von Biontech/Pfizer und Astrazeneca nicht so gut gegen diese Mutation wie gegen die anderen Varianten. Biontech schützt die vollständig Geimpften zum Beispiel nur zu 88% statt der regulären 93%. * 24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.