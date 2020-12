Menschliche Skelette: Unheimlicher Fund unter einem Schulgebäude

In Allensbach im Kreis Konstanz soll ein Schulgebäude entstehen. Bei Aushubarbeiten stießen Bauarbeiter jetzt auf einen gruseligen Fund.

Allensbach - Normalerweise funktioniert Archäologie recht zielgerichtet: Die Forscher entdecken eine interessante Stelle und fangen dort mit Grabungen an. In Baden-Württemberg kam es in letzter Zeit aber vermehrt zufällig bei Bauarbeiten zu spannenden Entdeckungen.

Wie BW24* berichtet, kam es bei Arbeiten für ein Schulgebäude zu einem gruseligen Fund. Bauarbeiter legten menschliche Skelette frei.

Auch in Backnang wurden bei Sanierungsarbeiten Knochen gefunden. Die dortige Stiftskirche ist eine der Sehenswürdigkeiten im Rems-Murr-Kreis