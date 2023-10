Einkaufen am Feiertag: Wie öffnen die Geschäfte in den Niederlanden?

Von: Sofia Popovidi

Shopping-Fans können an Allerheiligen im Outlet Roermond in den Niederlanden einkaufen (Archivbild). © ROB ENGELAAR/Imago

Allerheiligen (1. November 2023) ist ein Feiertag in NRW. Sowohl Geschäfte als auch Supermärkte haben dann geschlossen. In Holland ist das anders.

Köln – Viele Menschen in Nordrhein-Westfalen haben am Feiertag am 1. November frei. Dann ist nämlich Allerheiligen, ein gesetzlicher Feiertag in einigen Bundesländern. Anders als Bäcker haben sowohl Geschäfte als auch Supermärkte an diesem Tag geschlossen. Wer an seinem freien Tag einen Ausflug plant, kann allerdings auf das angrenzende Nachbarland Holland ausweichen. Dort gilt Allerheiligen nicht als Feiertag.

24RHEIN zeigt, wie die Geschäfte an Allerheiligen in den Niederlanden öffnen.