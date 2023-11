Neueröffnung: Hamburger Alsterschwimmhalle empfängt wieder Schwimmer

Von: Adriano D'Adamo

Nach dreijähriger Bauzeit öffnet die Alsterschwimmhalle in Hamburg wieder ihre Türen. Die ersten Schwimmer nutzten bereits die Gelegenheit für ein frühes Bad.

Hamburg - Nach einer dreijährigen Renovierungsphase hat die Alsterschwimmhalle im Hohenfelde-Viertel am Montagmorgen ihre Türen für den regulären Betrieb erneut geöffnet. Ab 6.30 Uhr haben die Bewohner von Hamburg die Möglichkeit, in dem markant gestalteten Sport- und Freizeitbad wieder ihre Schwimmrunden zu absolvieren. Laut einem dpa-Fotografen nahmen zahlreiche Schwimmbegeisterte die Chance wahr und besuchten die Alsterschwimmhalle bereits in den frühen Morgenstunden.

Die ersten Schwimmerinnen und Schwimmer sind in der umgebauten und erweiterten Alsterschwimmhalle unterwegs. © Christian Charisius/dpa

Exklusive Einladung: Ausgewählte Gäste durften bereits schwimmen

Der Betreiber Bäderland erwartete im Vorfeld einen großen Andrang am ersten Tag der Wiedereröffnung. Schon am Sonntag , dem 26. November, durften einige ausgewählte Gäste, die entweder Freikarten gewonnen oder sich rechtzeitig registriert hatten, exklusiv dort schwimmen.

Die Alsterschwimmhalle wurde nun als Sportbad neu gestaltet, die ehemalige Rutsche und das Außenbecken existieren nicht mehr. Die Schwimmenden können in den fünf Becken mit einer Wassertemperatur von etwa 26 Grad Celsius trainieren und ihre Schwimmrunden absolvieren. Laut Bäderland beliefen sich die Kosten für die Renovierung auf rund 80 Millionen Euro. Die Wasserfläche ist etwa viermal so groß wie die eines herkömmlichen Bades.

Die Schwimmhalle gehört zu den meistbesuchten in der Stadt. Vor der Renovierung zählte sie jährlich etwa 400.000 Besucher. Nach der Neueröffnung wird eine Besucherzahl von rund 570.000 angestrebt. dpa

