Hamburg ehrt Karl Lagerfeld: Promenade könnte seinen Namen tragen

Von: Adriano D'Adamo

Zum fünften Todestag von Karl Lagerfeld könnte ein Weg in Hamburg seinen Namen tragen. Doch die Umbenennung könnte sich bis Mitte 2024 hinziehen.

Hamburg – Ein rund 155 Meter langer Fuß- und Wanderweg entlang eines Innenstadtkanals in Hamburg könnte in naher Zukunft den Namen Karl-Lagerfeld-Promenade tragen. Die Bezirksversammlung Hamburg-Mitte hat am 23. November einen entsprechenden Vorschlag von SPD, CDU und FDP gebilligt, wie die Fraktionen von FDP und SPD am Freitag in Hamburg ankündigten.

Karl Lagerfeld war Stammkunde in der Buchhandlung (Symbolbild). © Christophe Ena/AP/dpa/Archivbild

Stammkunde in Buchhandlung: „Intellektuelles Delikatessengeschäft“

Der Bezirk hatte den Abschnitt „Am Alsterfleet“ von der Neuer Wall 75 bis zur Adolphsbrücke für die Namensänderung auserkoren. Der Grund: Es handelt sich um einen zentralen Ort, der mit Lagerfelds Schaffen in Verbindung gebracht werden kann, wie aus dem Antrag hervorgeht. Der Modedesigner Lagerfeld war Stammkunde einer Buchhandlung am Neuen Wall, die er als sein „intellektuelles Delikatessengeschäft“ bezeichnet haben soll.

Geboren wurde Lagerfeld 1933 in Hamburg. Trotz seines weltweiten Ruhms blieb er seiner Heimatstadt stets treu. Der 19. Februar 2024 markiert seinen fünften Todestag. FDP-Politiker Timo Fischer schlug vor, dass der ausgewählte Abschnitt des Alsterwanderwegs idealerweise an diesem Tag seinen neuen Namen erhalten sollte. Die SPD hingegen geht davon aus, dass die Realisierung des Projekts frühestens Mitte 2024 möglich ist. Wann der Namenswechsel genau stattfinden kann, konnte das Bezirksamt-Mitte bisher nicht abschätzen. Der Vorschlag wird nun zur Entscheidung an die Kulturbehörde und das Staatsarchiv weitergeleitet. dpa

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Adriano D‘Adamo sorgfältig geprüft.