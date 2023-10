„Hertener Bahn“: Alte Bahnstrecke in NRW wird reaktiviert

Von: Oliver Schmitz

Weil in Dortmund alte Schienen reaktiviert werden, muss eine Brücke abgerissen werden. © Rainer Unkel/imago/Symbolbild

Immer mehr alte Zugstrecke in NRW werden wieder in Betrieb genommen. Im Ruhrgebiet soll ein Projekt bald eine S-Bahn-Linie erweitern.

Herten – Der Bedarf am Zugverkehr durch Deutschen Bahn und Co. steigt mit der Verkehrswende in Deutschland immer weiter an. Immer mehr Bundesländer wie NRW sanieren ehemalige Bahnstrecken, um dem Abhilfe zu schaffen. Im Ruhrgebiet läuft unter anderem die Reaktivierung der sogenannten „Hertener Bahn“, die die wichtige S-Bahn-Linie S9 zukünftig erweitern soll. Dafür werden mehrere neue Stationen gebaut.

