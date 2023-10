Alter Mohr-Kran am Kanal ist heute ein Lost Place

Von: Annika Ketzler

Am Preußenhafen in Lünen steht der alte Mohr-Kran. Er erinnert noch an die Zeit, als Kohle eine große Rolle spielte. Heute ist er ein Lost Place.

Lünen - Der Preußenhafen in Lünen (NRW) dient als beliebtes Ausflugsziel für Radler und Mountainbiker. Mitten am Kanal steht auch der alte Mohr-Kran. Früher hatte dieser eine bedeutende Aufgabe. Nachdem die Zechen dicht machten, verlor er jedoch an Bedeutung und ist heute ein Lost Place. Wofür der alte Kran eingesetzt wurde und welche Rolle er für die Schifffahrt spielte, hat wa.de zusammengefasst.

Der alte Mohr-Kran steht am Kanalkilometer 14,1 und hat noch heute eine Signalfunktion für die Adresse „Preußenhafen“. Bootfahrer nutzen ihn beispielsweise als Orientierungspunkt auf ihren Routen. Er erinnert noch an die Zeit, als Kohle vor Ort eine große Rolle spielte.