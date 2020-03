Altersheim wegen Coronavirus unter Quarantäne: 100 Menschen betroffen

Die Zahl der Coronavirus-Erkrankten steigt immer weiter an. Jetzt könnten weitere Fälle im Raum Heilbronn hinzukommen.

Die Zahl der Coronavirus-Infizierten in Baden-Württemberg steigt täglich. Von insgesamt 28 bestätigten Fällen, sind acht aus dem Raum Heilbronn. Und nun könnten sogar noch mehr dazukommen. Denn: Eine Wohngruppe in einem Altersheim in Bad Rappenau wurde isoliert.

Ein Pfleger hatte sich zuvor bei einem Aufenthalt in Mailand mit dem Coronavirus infiziert. Daraufhin hatte sich ein 85-jähriger Bewohner, eine Kollegin und deren Tochter angesteckt. Laut *echo24.de-Information handelt es sich um 100 Menschen, die unter Quarantäne stehen.

