Wochenende in NRW: Kürbisausstellung, Kirmes mit Feuerwerk und Bonn-Fest

Von: Constanze Julita

Am Wochenende finden NRW gleich drei Herbstkirmes-Feste statt. Dabei gibt es neben Fahrgeschäften auch Feuerwerk und Familientag. (Symbolbild) © Manfred Segerer/Imago

In NRW gibt es am Wochenende (29. September bis 1. Oktober) spannende Aktivitäten: Kirmes mit Feuerwerk, Kürbisausstellung oder ein Straßenfest in Bonn.

Köln – Zwar fühlt sich das Wetter noch nicht nach Herbst an, allerdings zeigen die bunten Bäume schon erste Anzeichen. Passend dazu findet in NRW am Wochenende (29. September bis 1. Oktober) nicht nur Kürbisausstellungen statt, sondern auch verschiedene Volksfeste. Dabei gibt es sogar mehrere Feuerwerke und Familientage. Wer Lust auf Straßenfest hat, wird beim Bonn-Fest 2023 fündig.

