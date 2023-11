Nach Amoklauf 180 Schüler in Betreuung – Eltern können Kinder an Sammelstelle abholen

Von: Pauline Wyderka

Offenburg - Die 180 Schüler müssen nach dem Amoklauf noch betreut werden. Eltern können ihre Kinder an einer neu eingerichteten Elternsammelstelle abholen.

Update vom 9. November, 14:45 Uhr: Aktuell werden viele Schüler noch durch geschultes Personal betreut. Eltern der Schüler bekommen jederzeit aktuelle Informationen in der Nord-West-Halle in der Otto-Hahn-Straße in Offenburg. Die bisherige Elternsammelstelle in der Freiburger Straße 17 wird aufgehoben, wie die Polizei mitteilt.

Amoklauf an Schule in BaWü: Ein Verletzter – 180 Schüler aus Klassenzimmern befreit

Update vom 9. November, 13:39 Uhr: Ein vorsichtiges Aufatmen für Hunderte Schüler und Angehörige an der Waldbachschule in Offenburg, berichtet SÜDWEST24. Die rund 180 Schüler, die bis zuletzt noch zu ihrer Sicherheit in den Klassenzimmern festsaßen, wurden aus dem Schulgebäude geholt. Nun werden sie durch geschultes Personal betreut, wie die Polizei mitteilt.

Anschließend dürfen die Kinder dann endlich zu ihren Eltern. Eine weitere Gefahr bestehe weiterhin nicht.

Besorgte Eltern, Kinder und Passanten haben sich nahe der Waldbachschule in Offenburg zusammengefunden. An der Schule kam es am 9. November zum Amok-Alarm. © Einsatz-Report24

Amoklauf an Schule in BaWü – Schüler schießt auf Mitschüler

Update vom 9. November, 13:21 Uhr: Nach neusten Informationen soll es sich beim Täter um einen Schüler handeln. Das teilt die Polizei mit. Der Jugendliche konnte festgenommen werden, jedoch nicht, ehe er einen anderen Schüler mit einer Schusswaffe verletzte. Das Opfer wird im Krankenhaus versorgt. Über weitere Verletzte ist nichts bekannt.

Von einer weiteren Gefahr sei aktuell nicht auszugehen. Die Schule in der Vogesenstraße ist weiträumig abgesperrt.

Rettungskräfte am Einsatzort. Bei einem Amoklauf an einer Schule in Offenburg wurde ein Kind verletzt. © Einsatz-Report24

Amoklauf an Schule in BaWü – mindestens eine Person verletzt

Erstmeldung vom 9. November, 13:18 Uhr: Am Donnerstagmittag (9. November) gegen 12 Uhr kommt es zu einem Großeinsatz in einer Schule in der Nordstadt von Offenburg. Ein Tatverdächtiger wird verhaftet. Die Polizei ist mit starken Kräften vor Ort.

Großeinsatz an Schule in Offenburg – Schüler sitzen in Klassenzimmern fest

An der Waldbachschule in Offenburg (Baden-Württemberg) kommt es am Mittag zu einem Amoklauf. Dabei wird nach aktuellem Stand mindestens eine Person verletzt. Ein Tatverdächtiger konnte bereits festgenommen werden.

Großeinsatz an einer Schule in Offenburg: Es kommt am 9. November zu einem Amoklauf. © Einsatz-Report24

Neben dem Großaufgebot an Polizeikräften, das schnell vor Ort war, rücken auch Kräfte des Spezialeinsatzkommandos und mobilen Einsatzkommandos an.

Die Schüler bleiben zu ihrer Sicherheit aktuell in den Klassenräumen, so die Polizei in einer Meldung. Die Hintergründe und weitere Informationen zu der Tat sind noch unklar. (paw/pol)