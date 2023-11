Ex-Schüler sollen Lehrerin mit Waffe bedroht haben – Vier Verdächtige festgenommen

Von: Martina Lippl, Sebastian Peters, Kai Hartwig, Robin Dittrich

Großeinsatz der Polizei an einer Schule in Hamburg. Zwei Personen sollen eine Lehrerin mit einer Waffe bedroht haben. Spezialkräfte durchsuchten das Gebäude.

Update vom 8. November, 18.15 Uhr: Einige Stunden nach dem Vorfall an einer Schule in Hamburg hat die Polizei Verdächtige festgenommen. Das berichtet die Polizei in ihrer Abschlussmeldung zum Großeinsatz an der Blankeneser Stadtteilschule. Nachdem der Großeinsatz der Polizei im wohlhabenden Wohngebiet Blankenese zunächst ohne Ergebnis beendet wurde, sind nun vier Jugendliche in Polizeigewahrsam. Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen Jugendlichen im Alter von 14 Jahren sowie zwei 12-Jährige und einen 13-Jährigen.

Ob es sich bei den Verdächtigen um die Personen handelt, die die Lehrerin in der Schule in Blankenese bedroht haben sollen, ist noch unklar. Im Verlauf stellte sich heraus, dass einer der Zwölfjährigen und der 13-Jährige für die Tat in Blankenese infrage kommen könnten. Die Verdächtigen konnten durch Kräfte des MEK (Mobiles Einsatzkommando) in der Nähe des UCI in Othmarschen festgenommen werden. Sie trugen zwei Spielzeugpistolen bei sich, wie die Polizei auf Anfrage von IPPEN.MEDIA bestätigte.

Unabhängig von dem Einsatz in Blankenese meldete die Polizei gegen 14.50 Uhr einen Einsatz, bei dem es in der Mendelssohnstraße in Bahrenfeld zu einer Bedrohungslage gekommen sein soll. Im Zuge dieser Fahndungsmaßnahmen könnten die vier Personen später festgenommen werden. Weitere Informationen zu dieser Bedrohungslage blieben bislang aus.

Nach dem Polizeieinsatz an einer Schule in Hamburg werden Schüler als Zeugen vernommen

Update vom 8. November, 16.31 Uhr: Raum für Raum suchten Spezialkräfte in schwere Montur eine Schule in Hamburg Blankenese ab. Die Polizei sucht nach zwei Jungen, die eine Lehrerin in einem Klassenzimmer vor Schülern mit einer Waffe bedroht haben sollen. Nach Stunden gibt die Polizei Entwarnung. Von den beiden Tatverdächtigen gibt es in dem Gebäude keine Spur.

Zunächst ist noch unklar, ob es sich bei den Jugendlichen um Schüler der Stadtteilschule handelt. Die beiden etwa 12- bis 15-Jährigen sollen im Klassenraum auf die Lehrerin gezielt, aber nicht geschossen haben. Dann flüchteten sie unerkannt.

Die betroffene Lehrerin sowie die Schülerinnen und Schüler einer 8. Klasse werden jetzt als Zeugen vernommen, erklärte Polizeisprecher Holger Vehren in einem Video auf X. Weitere Ermittlungen liefen.

Polizei räumt Schule in Hamburg – keine Bedrohung mehr

Update vom 8. November, 15.30 Uhr: Die Überprüfung der Schule durch die Spezialkräfte ist abgeschlossen, meldet die Polizei via X. Schülerinnen und Schüler würden in Kürze aus der Schule geleitet und mit Bussen zur Sammelstelle in die Reichspräsident-Ebert-Kaserne gebracht. Dort könnten sie von Angehörigen abgeholt werden oder den Nachhauseweg antreten.

„Wir haben keine Hinweise auf den Verbleib der Täter im Gebäude so weit erhalten“, sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag laut der Nachrichtenagentur dpa. „Wir gehen jetzt im Moment nicht mehr von einer Bedrohungssituation aus.“

SEK-Einsatz an Schule in Hamburg: Verdächtige laut Zeugen zwischen 12 und 15 Jahre alt

Update vom 8. November, 15.25 Uhr: Nach Zeugenaussagen sollen die zwei Tatverdächtigen zwischen 12 und 15 Jahre alt sein. Die sagte ein Polizeisprecher laut der Nachrichtenagentur dpa. Die Polizei selbst konnte zunächst keine Angaben zum Alter machen. Die beiden Jugendlichen sollen eine Lehrerin vor Schülerinnen und Schülern einer 8. Klasse mit einer Schusswaffe bedroht haben. Dann flüchteten die Tatverdächtigen unerkannt aus dem Klassenraum. Ob es sich um Schüler der Stadtteilschule in Hamburg Blankenese handelt, ist zunächst noch unklar.

Spezialkräfte durchsuchen weiter Schule in Hamburg

Update vom 8. November, 14.41 Uhr: „Die Stadtteilschule Blankenese wird weiterhin durchsucht. Bisher liegen uns keine Hinweise auf verletzte Personen vor“, schreibt die Hamburger Polizei auf der Plattform X. Und weiter heißt es dort: „Die polizeilichen Maßnahmen dauerten an.“

Seit Mittwochvormittag läuft ein Großeinsatz an einer Schule in Hamburg. Hubschrauber kreisen in der Luft, und auch Drohnen sind nach Berichten eines NDR-Reporters im Einsatz. Spezialkräfte der Polizei durchsuchen das Schulgelände und die Klassenräume. Schüler und Lehrkräfte wurden evakuiert. Sie werden mit Bussen zur Reichspräsident-Ebert-Kaserne gebracht. Schulpsychologen sind angefordert. Aktuell sollen sich laut NDR noch Schüler in Klassenräumen befinden.

Eine Lehrerin sei im Klassenraum vor Schülern von zwei jungen Personen mit einer Schusswaffe bedroht worden, so die Polizei. Die beiden Kinder oder Jugendlichen seien unerkannt geflüchtet. Bisher gibt es keine Hinweise auf Verletzte. Die Polizei spricht von einer „Bedrohungslage“.

Großalarm in Hamburg: Spezialkräfte der Polizei sind an der Stadteilschule im Einsatz. © DANIEL REINHARDT/afp

Großeinsatz an Schule in Hamburg: Ex-Schüler sollen Lehrerin mit Waffe bedroht haben – Täter auf der Flucht

Update vom 8. November, 14.10 Uhr: Gegen 11 Uhr ging der Notruf bei der Polizei. Wie der NDR berichtet, forderte der Direktor mit einer Schuldurchsage Schüler und Lehrer kurz vor der vierten Unterrichtsstunde auf, sich in die Klassenräume einzuschließen.

Die „Bedrohungslage“ betrifft aktuell laut Polizei Hamburg die Stadtteilschule in Blankenese. „Wir haben jedoch aktuell keinen Hinweis auf weitere Einsatzorte oder Gefahren“, schreibt die Polizei auf X. „Wir erhalten Anrufe aus den umliegenden Schulen, dass besorgte Eltern ihre Kinder vorzeitig abholen wollen.“

„Bedrohungslage“ an Schule in Hamburg: Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. © Peters

Update vom 8. November, 13.51 Uhr: Das Gelände um die Schule in Blankenese ist weiträumig abgesperrt. Zwei ehemalige Schüler sollen eine Lehrerin mit einer Schusswaffe in einem voll besetzten Klassenraum bedroht haben. Die beiden Unbekannten sind laut Polizeiangaben auf der Flucht. Spezialeinheiten sind vor Ort und durchsuchen weiter das Gebäude.

Update vom 8. November, 13.36 Uhr: Mit Bussen der Bundeswehr werden die Schülerinnen und Schüler abtransportiert, berichtet ein Reporter von IPPEN.MEDIA.

Großeinsatz an Schule in Hamburg Blankenese. Ehemalige Schüler sollen eine Lehrerin im Klassenraum mit einer Schusswaffe bedroht haben. © Peters

„Lehrkraft hat Personen mit Schusswaffe gesehen“

Update vom 8. November, 13.11 Uhr: Einsatzkräfte durchsuchen aktuell das Schulgebäude und Klassenräume in Hamburg-Blankenese und begleiten Schüler aus dem Objekt, teilt die Polizei via X mit. Evakuierte Schüler werden demnach mit Bussen zur Reichspräsident-Ebert-Kaserne gebracht. Eltern könnten dort ihre Kinder treffen. Die Polizei spricht von einer „Bedrohungslage“.

„Wir haben den Hinweis von der Schule bekommen, dass eine Lehrkraft hier Personen auf dem Gelände gesehen hat, die eine Schusswaffe dabei gehabt haben“, sagte Polizeisprecher Holger Vehren in einem Video-Statement auf der Plattform X. Was sich genau dahinter verbirgt, müsse verifiziert werden. Das sei Teil der Ermittlungen.

„Bedrohungslage“ an Schule in Hamburg: SEK und Einsatzkräfte der Polizei durchsuchen Gebäude und Klassenräume. © S. Peters

SEK an Schule in Hamburg im Einsatz: Polizei sucht nach zwei Personen – sie sollen bewaffnet sein

Update vom 8. November, 12.50 Uhr: Nach und nach sickern weitere Details zum Polizeieinsatz an einer Schule in Hamburg-Blankenese durch. Nach Angaben der Polizei Hamburg läuft auf dem Schulgelände die Suche nach zwei Menschen.

Die beiden Personen sollen in einem Klassenraum eine Schusswaffe gezeigt und möglicherweise eine Lehrerin bedroht haben. Der Polizei sei weiter berichtet worden, dass die beiden Menschen im Anschluss den Klassenraum verlassen und unerkannt irgendwohin geflüchtet sein sollen, sagte ein Polizeisprecher. Dies werde nun überprüft.

Großeinsatz an einer Schule in Hamburg. Polizei spricht von „Bedrohungslage“. © Peters

Es soll sich um zwei männliche, eher junge Menschen handeln. Hinweise auf Verletzte liegen nicht vor. Die Polizei hatte am Vormittag Hinweise auf eine unklare Bedrohungslage an der Stadtteilschule erhalten. Sie ist mit vielen Kräften im Einsatz. Das Gebiet um die Schule ist weiträumig abgesperrt.

Bedrohung mit Waffe? Erste Schüler von der Polizei aus dem Gebäude evakuiert

Update vom 8. November, 12.34 Uhr: Einige besorgte Eltern haben sich vor der Schule eingefunden. Manche von ihnen konnten ihre Kinder bereits wieder in die Arme schließen, andere warten noch. Ob schon alle Schüler aus dem Gebäude evakuiert werden konnten, steht derzeit noch nicht fest. Derweil haben schwerbewaffnete Polizeikräfte das weiträumig abgesperrte Gelände um die Schule in Hamburgs Stadtteil Blankenese umstellt. Auch ein Polizeihubschrauber kreist über dem Einsatzort.

Update vom 8. November, 12.23 Uhr: Nach Informationen eines IPPEN.MEDIA-Reporters, der am Einsatzort mit der Polizei sprach, soll an der Schule ein Schüler einer Lehrerin eine Waffe gezeigt haben. Dies war offenbar der Auslöser für den Polizeieinsatz. Noch gibt es laut Polizeiangaben keine Hinweise auf mögliche Verletzte. Ein Polizeisprecher sprach weiterhin von einer bestehenden Bedrohungslage. Einsatzkräfte der Polizei sind demnach immer noch im Schulgebäude und durchsuchen dieses.

An einer Schule in Hamburg läuft ein Polizeieinsatz. © Sebastian Peters

Update vom 8. November, 12.08 Uhr: Derzeit läuft ein Polizeieinsatz in Hamburg an einer Schule im Stadtteil Blankenese. Weitere Details wurden inzwischen bekannt. „Polizeibeamte haben bereits die Schule in Blankenese betreten und überprüfen die Hinweise“, berichtete die Hamburger Polizei via X (ehemals Twitter). „Unsere Polizeieinsatzkräfte begleiten die ersten Schüler aus der Schule“, hieß es weiter.

Polizeieinsatz an Schule in Hamburg - Einsatzkräfte und SEK vor Ort

Erstmeldung vom 8. November, 11.54 Uhr: Hamburg – An einer Schule im Hamburger Stadtteil Blankenese läuft aktuell ein Polizeieinsatz. „Derzeit liegen Hinweise auf eine Bedrohungslage an der Stadtteilschule Blankenese vor“, twitterte die Hamburger Polizei. Wie IPPEN.MEDIA aus Polizeikreisen erfuhr, soll eine Waffe bei dem Fall eine Rolle spielen. Noch sei unklar, welche Rolle genau, so die Polizei.

Ein Großaufgebot der Polizei sowie das SEK sind vor Ort. Der Einsatz laufe seit 11.00 Uhr, gab die Polizei an. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.

Laut einem Bericht von Bild.de haben sich „zwei Bewaffnete in einem Klassenraum verbarrikadiert“. Das wurde von der Polizei noch nicht offiziell bestätigt. (kh mit dpa)