Anfang November hält stundenlang kaum ein Zug am Kölner Hauptbahnhof

Anfang November wird der Kölner Hauptbahnhof ganze zwölf Stunden nicht von ICEs angefahren. © Imago/Arnulf Hettrich

Anfang November werden fast alle Gleise am Kölner Hauptbahnhof gesperrt. Das hat Folgen für Nah- und Fernverkehr. Was müssen Reisende wissen?

Köln – Die Deutschen Bahn modernisiert ihre Infrastruktur. Der Kölner Hauptbahnhof spielt dabei eine Rolle. Am 5. und 6. November stehen nun die nächsten Bauarbeiten an. Dann wird der Kölner Hauptbahnhof erneut für mehrere Stunden komplett gesperrt. Diese Sperrung wird sowohl den Fern- als auch den Nahverkehr erheblich beeinflussen.

Was Reisende zur Sperrung am Hauptbahnhof Köln wissen müssen, zeigt 24RHEIN im Überblick.

