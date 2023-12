Angelique Kerber: Comeback bei den European Open in Hamburg

Von: Adriano D'Adamo

Die frühere Tennis-Weltranglistenerste nimmt 2024 an den Hamburg Open teil. © Frank Molter/dpa

Die Tennis-Welt erwartet gespannt das Comeback von Angelique Kerber. Ihr erster Auftritt nach der Babypause wird bei den European Open in Hamburg sein.

Hamburg – Angelique Kerber, ehemalige Nummer eins der Tennis-Weltrangliste, plant ihren Start bei den European Open in Hamburg im nächsten Jahr. Dies gab die Turnierleitung am Montag bekannt. Das im Hamburger Stadtpark stattfindende Tennis-Event ist für die aus Kiel stammende Kerber das erste WTA-Turnier in Norddeutschland.

Heimkehr für Norddeutsche: Siegreich bei den US Open und Wimbledon

„Es fühlt sich für mich als Norddeutsche ein wenig wie eine Heimkehr an“, so die 35-Jährige. Kerber, geboren in Bremen und lange Zeit in Kiel ansässig, steht nach einer fast anderthalbjährigen Babypause kurz vor ihrer Rückkehr.Die Tennisspielerin, die 2016 die Australian Open und US Open gewann und 2018 in Wimbledon triumphierte, plant ihre Rückkehr zur Tennis-Tour rund um den Jahreswechsel. Sie wird beim United Cup in Australien antreten. Ihr erstes großes Ziel sind die Australian Open in Melbourne, die am 14. Januar 2024 starten.

Im nächsten Jahr werden die Lizenzen für das Hamburger Männer- und Frauenturnier getrennt vergeben. Aus verschiedenen Gründen, darunter Terminplanung und Logistik, findet das Frauenturnier nicht am Rothenbaum statt. Stattdessen wird es vom 21. bis 26. Juli im Stadtpark ausgetragen. Bei den Männern treten unter anderem Alexander Zverev und der von Boris Becker betreute Däne Holger Rune zwischen dem 15. und 21. Juli am Rothenbaum an. dpa

