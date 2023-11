Angst vor Verkauf eines Standorts bei großem Autozulieferer

Von: Julian Baumann

Teilen

Die IG Metall kämpft um Arbeitsplätze bei Mahle. An einem Standort besteht die Angst vor einem Komplettverkauf (Archivbild). © Sophia Kembowski/dpa

An einem Standort des Autozulieferers Mahle herrscht die Sorge vor einem Verkauf. IG Metall und der Betriebsrat haben Widerstand angekündigt.

Mehr zum Thema Mahle-Mitarbeiter kämpfen um ihre Arbeitsplätze – Angst vor Verkauf des Standorts

Stuttgart/Wustermark - Autozulieferer Mahle befindet sich noch immer mitten in der Transformation. Konzernchef Arnd Franz hatte bereits erklärt, dass nicht alle deutschen Standorte den Wandel überstehen werden und dass der Stuttgarter Konzern die Anzahl an Standorten reduzieren will. Trotz eines temporären Zukunftstarifvertrags geht an einem Standort die Sorge vor einem Verkauf um, die IG Metall hat Widerstand angekündigt. Bei BW24 lesen Sie jetzt, an welchem Mahle-Standort die Angst vor einem Verkauf besteht und was die IG Metall jetzt fordert.

Das Stuttgarter Unternehmen Mahle ist einer der größten Autozulieferer der Welt, der Kolbenspezialist hat es in der Transformation allerdings nicht leicht. Erst im August hatte der Konzern eine gesamte Sparte mit rund 600 Mitarbeitern verkauft, da sie „nicht mehr zukunftsfähig“ war.