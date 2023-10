AfD und Rechtsruck: Chefin von deutschem Maschinenbauer bezeichnet Björn Höcke als „Antisemiten“

Von: Julian Baumann

Nicola Leibinger-Kammüller, Chefin des Maschinenbaukonzerns Trumpf, hat eine klare Meinung zur AfD und dem aktuellen Rechtsruck. © Marijan Murat/dpa

Die Chefin des Maschinenbauers Trumpf aus Ditzingen bei Stuttgart hat eine klare Meinung zur erstarkenden AfD und zum Thüringer Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke.

Stuttgart/Ditzingen - Die rechtspopulistische und in Teilen rechtsextreme Partei „Alternative für Deutschland“ (AfD) erhält nicht mehr nur im Osten, sondern auch in Süddeutschland immer mehr Zuspruch, wie die Ergebnisse der Landtagswahl in Bayern zeigen. Nicole Leibinger-Kammüller, Chefin des Maschinenbaukonzerns Trumpf, nannte den AfD-Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke in einem Interview einen „Antisemiten“, der „unsere Demokratie verachtet“ und hat auch sonst eine klare Meinung zur Partei. Bei BW24 lesen Sie, was die Trumpf-Chefin ihren Mitarbeitern rät.

Nicola Leibinger-Kammüller steht seit 18 Jahren an der Spitze des schwäbischen Maschinenbauers Trumpf, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Jubiläum feiert. Stuttgarter wunderten sich im August über einen grünen Laserstrahl am Himmel, der sich als Teil der Geburtstagsfeierlichkeiten von Trumpf herausstellte.